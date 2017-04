Куда пойти в Тбилиси на выходные? Афиша на 29-30 апреля

Афиша Главное Новости

20:13, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Театральные страсти, кинопремьеры, музыкальные вечера, ярмарки и фестиваля – Тбилиси по традиции приготовил для гостей и жителей столицы самую интересную программу.

Кинофестиваль «Украина в фокусе» состоится в Тбилиси на этих выходных. Показы современных фильмы украинских режиссеров пройдут в кинотеатре «Амирани» (улица Костава №36). Все картины будут демонстрироваться на оригинальном языке с английскими и грузинскими субтитрами. Посещение всех показов – свободное. Подробнее здесь.

Международный фестиваль по социальным танцам проходит с 28 апреля по 1 мая в Тбилиси, в отеле D’Plaza (улица Cтаниславского №5). На мероприятие приглашены любители и профессионалы танцев среди разных стилей: сальса, бачата, кизомба и др. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы от ведущих хореографов cо всего мира. Время работы фестиваля 16:00 – 02:00. Подробнее здесь.

Фотовыставка «Нью-Йорк, Нью-Йорк», посвященная 25-летию установления дипломатических отношений Грузии с США, открыта на выходных в Black & White Gallery (улица Гогебашвили №46Б). Там представлены работы таких тбилисских фотографов, как Гия Чхатарашвили, Юрий Мечитов, Даро Сулакаури, Анна Гогуадзе и Дина Оганова. Посещение – свободное. Подробнее здесь.

Вечер скрипки и саксофона с элементами электронной музыки в эту субботу, 29 апреля, пройдет в пабе-ресторане Guinness (Костава №37/39). На скрипке – Тика Барабадзе, на саксофоне – Даро Мурусидзе. Вход свободный. Начало вечера в 22:00. Подробнее о вечере.

Однодневный свадебный фестиваль, где можно будет узнать о свадебных трендах 2017-2018, состоится 29 апреля, в Garden Hall (проспект Агмашенебели №73). Концепции современных свадеб, а также собственную продукцию представят ведущие ивент-компании, дизайнеры, флористы, декораторы, художники, визажисты и кондитеры. Мероприятие пройдет с 18:00 до 22:00. Подробнее здесь.

Традиционный тбилисский блошиный рынок Tbilisi Flea Market пройдет в воскресенье, 30 апреля, в парке Дедаэна. Там можно будет приобрести что-то интересное и уникальное. Как всегда, в мероприятии можно участвовать и как покупатель, и как продавец. Работать рынок будет с 12:00 до 19:00. Больше информации здесь.

Музыкальный вечер оскароносного нью-йоркского композитора и дирижера Джона Уильямса (John Towner Williams) пройдет в субботу, 29 апреля, в Центре имени Кахидзе (проспект Агмашенебели №123/125). В исполнении Тбилисского симфонического оркестра прозвучат композиции Уильямса из таких кинофильмов, как «Индиана Джонс», «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода» и «Супермен». Начало – в 19:00. Билеты – в кассе Центра и онлайн, на сайте www.biletebi.ge. Подробнее здесь.

Выставка «Цвета весны» проходит в Тбилисской национальной парламентской библиотеке (улица Ладо Гудиашвили №7) – это совместная экспозиция работ грузинского художника Левана Мосиашвили и французского фотографа Алена Пизэна (Alaine Pizaine). На ней представлены картины Мосиашвили, созданные в стиле абстракций, а также цветные и черно-белые снимки Пизэна, снятые в теплицах Лиона. Экспозиция продолжится до 30 апреля. Вход – бесплатный.

Выставка известной молодой грузинской художницы Саломе Ригвава пройдет на выходных в Музее современного искусства Зураба Церетели (проспект Руставели №27). На экспозиции вы увидите полотна разных периодов автора, в том числе серию «Синдром яблока». Выставка продлится до 30 апреля включительно. Подробнее здесь.

В театрах Тбилиси на выходных вы можете увидеть:

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ПАЛИАШВИЛИ

Суббота, 29 апреля

19:00 «Дон Кихот» — цена билетов 20-50 лари

Балет в трех действиях

Постановка и хореографическая редакция Нины Ананиашвили и Алексея Фадеечева

Роли исполняют: Лали Канделаки, Йонен Такано

Воскресенье, 30 апреля

14:00 «Дон Кихот» — цена билетов 20-50 лари

Балет в трех действиях

Постановка и хореографическая редакция Нины Ананиашвили и Алексея Фадеечева

Роли исполняют: Лали Канделаки, Йонен Такано

ТЕАТРА МАРИОНЕТОК ГАБРИАДЗЕ

Суббота, 29 и 30 апреля

20:00 «Бриллиант маршала де Фантье» — цена 10-30 лари

Автор пьесы, режиссер, художник-постановщик — Резо Габриадзе

Роли озвучивали: Эрос Манджгаладзе, Рамаз Чхиквадзе, Верико Анджапаридзе, Саломе Канчели, Медея Джапаридзе, Имер Кавсадзе, Руслан Микаберидзе, Натия Кавсадзе

ТЕАТР ПАНТОМИМА

Суббота, 29 апреля

20:00 «Гость и хозяин» — 15 лари

Режиссер: Амиран Шаликашвили

Продолжительность спектакля: 50 минут

ТЕАТР РУСТАВЕЛИ

Суббота, 29 апреля

19:00 «Узаконенное беззаконие» — большая сцена (цена билетов 8-15 лари)

Режиссер: Роберт Стуруа и Николоз Хайне-Швелидзе

Роли исполняют: Звиад Папуашвили, Давид Гоциридзе, Бека Сонгулашвили, Давид Дарчия, Ника Кацаридзе, Ека Миндиашвили, Кети Сванидзе, Гега Чхаидзе, Лаша Джухарашвили, Заза Бараташвили, Эдмонд Минашвили, Андрия Тавберидзе

Воскресенье, 30 апреля

19:00 «Где-то там за радугой…» — большой зал (цена билетов 8-15 лари)

Режиссер-постановщик: Роберт Стуруа

Режиссеры: Гурам Брегадзе, Давид Николадзе

Автор пьесы: Лаша Табукашвили

Роли исполняют: Лела Алибегашвили, Михаил Арчвадзе, Гога Барбакадзе, Паата Гулиашвили, Бесо Зангури, Зура Ингороква, Тамта Инашвили, Каха Купатадзе, Григол Жордания, Ия Сухиташвили

ТЕАТР МАРДЖАНИШВИЛИ

Суббота, 29 апреля

20:00 «Метод Гронхольма» — большой зал (цена билетов 6-16 лари)

Режиссер: Темур Чхеидзе

Роли исполняют: Эка Чхеидзе, Ника Тавадзе, Аполлон Кублашвили, Алеко Махароблишвили

20:00 «Тартюф» — Новая сцена (цена билетов 14-16 лари)

Режиссер: Леван Цуладзе

Роли исполняют: Ника Кучава, Звиад Схиртладзе, Манана Козакова, Барбаре Двалишвили, Тамар Бухникашвили, Заза Иакашвили

Воскресенье, 30 апреля

20:00 «Слепая зрячая» — Театр на чердаке (цена билетов 12 лари)

Режиссер: Темур Чхеидзе

Роли исполняют: Нани Чиквинидзе, Гога Пипинашвили, Алеко Махароблишвили

20:00 «Свиньи Бакулы» — большой зал (цена билетов 6-16 лари)

Режиссеры: Леван Цуладзе, Анна Цуцкиридзе

Роли исполняют: Ника Тавадзе, Ната Мурванидзе, Роланд Окропиридзе, Анна Васадзе, Коко Роинишвили, Бесо Бараташвили, Бачуки Догонадзе, Тамар Бухникашвили, Нино Гачечиладзе, Мариам Суджашвили, Давид Хурцилава, Ника Кучава, Зураб Берикашвили, Манана Козакова, Онисе Ониани

20:00 «Любовники» — Новая сцена (цена билетов 8 лари)

Режиссер: Георгий Кавиладзе

Роли исполняют: Заза Иакашвили, Ани Имнадзе

СВОБОДНЫЙ ТЕАТР

Суббота, 29 апреля

19:00 «Кавказский меловой круг» — цена билетов 6-15 лари

Режиссер: Автандил Варсимашвили

Роли исполняют: Гога Барбакадзе, Мариша Кития, Аполлон Кублашвили, Тико Кордзадзе, Мариам Джологуа, Георгий Джикия, Тамуна Николадзе, Джаба Киладзе, Сандро Маргалиташвили

Воскресенье, 30 апреля

19:00 Премьера «Сказка, которая опьяняет и очаровывает» — цена билетов 6-15 лари

Режиссер: Майя Доборджгинидзе

Роли исполняют: Тико Кордзадзе, Мамука Мумладзе, Мариам Надирадзе, Кета Лордкипанидзе

ТЕАТР КИНОАКТЕРА ТУМАНИШВИЛИ

Суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля

20:00 Премьера «Действительно» — цена билетов 12 лари

По мотивам басней Мананы Менабде

Режиссер-постановщик: Манана Менабде

Роли исполняют: Тамар Бзиава, Ирина Гиунашвили, Анна Матуашвили, Цотне Метонидзе, Саломе Микадзе, Кахабер Шартава, Ника Чхаидзе, Илья Чеишвили

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ И ДРАМЫ

Суббота, 29 апреля

19:00 «Медея» — цена билетов 8-10 лари

Режиссер: Михаил Чарквиани

Роли исполняют: Буба Гогоришвили, Каха Кинцурашвили, Давид Бешиташвили, Марина Джохадзе, Анна Церетели, Теона Лежава, Гиги Карселадзе, Ираклий Какабадзе

Воскресенье, 30 апреля

19:00 «На дне» — цена билетов 8-10 лари

Режиссер: Давид Доиашвили

Роли исполняют: Заал Чикобава, Нана Бутхузи, Анна Церетели, Тато Чахунашвили, Торнике Гогричиани, Алеко Бегалишвили, Буба Гогоришвили, Нанка Калатозишвили, Эка Деметрадзе, Шако Мирианашвили, Арчил Сологашвили

ТЕАТР АХМЕТЕЛИ

Суббота, 29 апреля

15:00 «Имеретинский реквием» — цена билетов 7, 10 лари

Режиссер: Ираклий Гогия

Роли исполняют: Татули Эдишерашвили, Тамар Бежуашвили, Мзия Талиашвили, Мамука Мазавришвили, Важа Цицилошвили, Георгий Гасвиани, Нелли Бадалашвили, Лика Кутателадзе, Василий Шихашвили

ТЕАТР КОРОЛЕВСКОГО КВАРТАЛА

Суббота, 29 апреля

19:00 «Боль – это молодость» — цена билетов 7-10 лари

Режиссер: Дата Тавадзе

Роли исполняют: Торнике Гогричиани, Паата Инаури, Натука Кахидзе, Магда Лебанидзе, Саломе Маисашвили, Кета Шатиришвили, Гетргий Шарвашидзе

ТЕАТР ГРИБОЕДОВА

Суббота, 29 апреля

20:00 Премьера «А.Л.Ж.И.Р» — малая сцена (цена билетов 5-15 лари)

Режиссер-постановщик и автор сценической версии — Автандил Варсимашвили

Роли исполняют: Людмила Артемова-Мгебришвили, Инна Воробьева, Наталия Воронюк, Нино Кикачеишвили, Мариам Кития, София Ломджария, Анна Николава

Воскресенье, 30 апреля

20:00 Премьера «Путешествие в Страну Чудес» — малая сцена (цена билетов 5-15 лари)

Музыкальное представление в одном действии

Режиссер: Вахтанг Николава

Роли исполняют: Михаил Арджеванидзе, Мераб Кусикашвили, Анна Николава, Нино Гачечиладзе, Нина Калатозишвили, Владимир Новосардов, Михаил Гавашели, Нина Нинидзе

ТЕАТР ИЛИАУНИ

Суббота, 29 апреля

20:00 «Антигона» — цена билетов 10 лари

Режиссер: Гага Гошадзе

Роли исполняют: Тамта Наврозашвили, Гия Роинишвили, Георгий Чумбуридзе, Мака Дзагания, Тамар Макашвили, Давид Велиджанашвили, Андрия Вачридзе

Воскресенье, 30 апреля

20:00 «Тетушка Чарли» — цена билетов 7 лари

Режиссер: Каха Гогидзе

Роли исполняют: Зука Габуния, Георгий Шавгулидзе, Давид Давитулиани, Андрия Вачридзе, Давид Велиджанашвили, Натия Квашали, Мариам Надирадзе, Марита Джанашия, Мака Шаликашвили, Ани Талаквадзе, Никуша Гогидзе

ТЮЗ ДУМБАДЗЕ

Суббота, 29 апреля

12:00 «Красная шапочка» — большой зал (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Отар Багатурия

Роли исполняют: Анна Замбахидзе, Анна Мгебришвили, Дмитрий Тарбая, Текла Джавахадзе, Лика Шукакидзе, Хатия Мелкадзе, Кетеван Шервашидзе, София Ахуашвили, Нино Арчая, Наира Геладзе, Зураб Авсаджанишвили, Кесо Маисашвили

13:00 «Нацаркекиа» — малая сцена (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Бадри Гвазава, Георгий Маисурадзе, Давид Ростомашвили, Асмат Курцикидзе, Георгий Джикуридзе, Гога Беридзе, Дэн Хлыбов, Эка Шарикадзе, Екатерина Хатиашвили, Зураб Арусия, Тамара Ткемаладзе

18:00 «На виселице» — малая сцена (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Отар Багатурия

Роли исполняют: Нино Арчая, Иосеб Молодинашвили, Паата Киквадзе, Георгий Гогишвили, Мераб Шарикадзе, Цотне Сагинадзе, Кети Чачуа, Иракли Гоголадзе, Ражден Кервалишвили, Рати Навадзе, Лазаре Кервалишвили

19:00 «Армейский дневник» — большой зал (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Вано Дугладзе, Ника Наниташвили, Шалва Антелава, Нино Андриадзе, Торнике Кинкладзе, Иракли Гоголадзе, Николоз Паикридзе, Георгий Шавгулидзе, Георгий Джикуридзе

Воскресенье, 30 апреля

12:00 «Принцесса, лягушонок, Гензель и Гретель» — большой зал (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Эдмон Габедава, Тамара Цквитинидзе, Татьяна Алешкина, Сергей Шведков, Нино Мумладзе, Нино Манагадзе

13:00 «Маугли» – большой зал (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Николоз Сабашвили

Роли исполняют: Анна Замбахидзе, Бесарион Мегрелишвили, Георгий Чикобава, Давид Ростомашвили, Деви Рехвиашвили, Алексей Лобов, Георгий Шавгулидзе, Георгий Джикуридзе, Давид Хахидзе, Эка Шарикадзе, Тамара Лорткипанидзе, Тамара Цквитинидзе, Текла Джавахадзе, Тамар Чануквадзе

19:00 «Карлик Нос» — большой зал (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Георгий Тавадзе

Роли исполняют: Давид Ростомашвили, Давид Хахидзе, Текла Джавахадзе, Каха Габелая, Каха Чоладзе, Майя Хорнаули, Мариам Чухрукидзе, Кети Чачуа, Кети Китиашвили, Ражден Кервалишвили, Паата Киквадзе, Нино Андриадзе, Николоз Паикридзе

ТЕАТР ДВИЖЕНИЯ

Суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля

20:00 Премьера «Дон Жуан» — цена билетов 15 лари

Режиссер: Каха Бакурадзе

Роли исполняют: Бека Гарсенишвили, Ани Талаквадзе, Михаил Закаидзе, Георгий Гогава, Бека Паикидзе, Кети Гиоргадзе, Николоз Гогидзе

К И Н О

КИНОТЕАТР «АМИРАНИ»

Фильм «Заложники» (მძევლები)

Сб. 13:45 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари): 22:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Вс. 11:45 (8-9 лари); 17:00 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари): 22:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Сфера» (The Circle)

22:20 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Джеймс Понсольдт

Жанр: фантастика, триллер, драма

В ролях: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Билл Пэкстон, Том Хенкс

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

16:15 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:25 (13-14 лари) — на русском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

12:00 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 14:30 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 17:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

12:00 (8-9 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

14:15 (9-10 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

КИНОТЕАТР «РУСТАВЕЛИ»

Фильм «Заложники» (მძევლები)

11:50 (8-9 лари); 14:20 (9-10 лари); 17:30 (11-12 лари); 20:00 (13-14 лари): 22:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Калифорнийский дорожный патруль» (CHIPS)

15:00 (9-10 лари); 16:50 (10-11 лари); 19:50 (13-14 лари); 22:15 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дэкс Шепард

Жанр: комедия, криминал, боевик

В ролях: Дэкс Шепард, Майкл Пенья, Адам Броди

Фильм «Сфера» (The Circle)

22:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Джеймс Понсольдт

Жанр: фантастика, триллер, драма

В ролях: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Билл Пэкстон, Том Хенкс

Фильм «Моя девушка — монстр» (Colossal)

19:15 (13-14 лари); 22:30 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Начо Вигалондо

Жанр: фантастика, триллер, комедия

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

13:30 (9-10 лари); 16:30 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» 3D (The Boss Baby)

12:30 (8-9 лари); 15:00 (11-12 лари); 18:00 (11-12 лари); 20:15 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

12:30 (8-9 лари); 17:30 (11-12 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фээнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

12:00 (8-9 лари); 15:00 (9-10 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

CAVEA CINEMAS (Tbilisi Mall)

Фильм «Калифорнийский дорожный патруль» (CHIPS)

16:35 (10-11 лари); 19:45 (13-14 лари); 22:10 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дэкс Шепард

Жанр: комедия, криминал, боевик

В ролях: Дэкс Шепард, Майкл Пенья, Адам Броди

Фильм «Моя девушка — монстр» (Colossal)

21:40 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Начо Вигалондо

Жанр: фантастика, триллер, комедия

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл

Фильм «Секретный агент» (Unlocked)

Cб. 19:20 (13-14 лари) – на русском.

Вс. 19:20 (13-14 лари); 21:55 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Майкл Аптед

Жанр: боевик, триллер

В ролях: Нуми Рапас, Орландо Блум, Джон Малкович, Майкл Дуглас

Фильм «Заложники» (მძევლები)

12:15 (8-9 лари); 14:45 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари); 19:45 (13-14 лари); 22:15 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

13:00 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 13:35 (9-10 лари) – на английском 2D; 16:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:10 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

Сб. 13:00 (9-10 лари) – на русском 2D; 15:15 (10-11 лари) – на грузинском 2D; 17:30 (11-12 лари).

Вс. 13:00 (9-10 лари) – на русском 2D; 15:15 (10-11 лари) – на грузинском 2D; 17:30 (11-12 лари); 19:40 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

12:00 (8-9 лари); 14:20 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

16:40 (10-11 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фэнтези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

CAVEA CINEMAS (East Point)

Фильм «Стражи галактики. Часть 2» (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

13:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 16:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:45 (19 лари) – на английском 3D IMAX; 22:30 (19 лари) – на грузинском; (19 лари) – на русском 3D IMAX.

Режиссер: Джеймс Ганн

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Патиста, Вин Дизель, Брэдли Купер

Фильм «Калифорнийский дорожный патруль» (CHIPS)

14:30 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари); 22:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дэкс Шепард

Жанр: комедия, криминал, боевик

В ролях: Дэкс Шепард, Майкл Пенья, Адам Броди

Фильм «Сфера» (The Circle)

16:00 (10-11 лари); 21:55 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Джеймс Понсольдт

Жанр: фантастика, триллер, драма

В ролях: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Билл Пэкстон, Том Хенкс

Фильм «Моя девушка — монстр» (Colossal)

19:00 (13-14 лари); 21:40 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Начо Вигалондо

Жанр: фантастика, триллер, комедия

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл

Фильм «Секретный агент» (Unlocked)

16:45 (10-11 лари); 19:20 (13-14 лари); 22:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Майкл Аптед

Жанр: боевик, триллер

В ролях: Нуми Рапас, Орландо Блум, Джон Малкович, Майкл Дуглас

Фильм «Заложники» (მძევლები)

12:30 (8-9 лари); 15:00 (9-10 лари); 17:30 (11-12 лари); 20:00 (13-14 лари); 22:30 (19 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

12:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 13:45 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 15:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 16:45 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 18:40 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 21:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 22:15 (13-14 лари) – на английском 2D; 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

12:00 (8-9 лари); 13:00 (9-10 лари); 14:30 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари); 19:50 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Фильм «Уйти красиво» (Going in Style)

12:10 (8-9 лари) – на грузинском.

Режиссер: Зак Брафф

Жанр: комедия, криминал

В ролях: Джои Кинг, Энн-Магрет, Морган Фриман

Фильм «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell)

13:30 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Руперт Сандерс

Жанр: фантастика, боевик, триллер

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

12:00 (8-9 лари); 14:20 (9-10 лари); 16:40 (10-11 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фээнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

19:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!

