Куда пойти в Тбилиси на выходные? Афиша на 4-5 февраля

10:34, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. Музыка, танцы, живопись, фотография, кино, театр, мастер-классы и много других развлечений. Как обычно ориентируем по времени и месту проводимых мероприятий и предлагаем составить собственную карту выходного дня.

Премьеру современного балета Petite Ceremonie хореографии Меди Валерски (Medhi Walerski), а также программу Иржи Килиана: Sechs Tänze (Шесть танцев), Falling Angels (Падшие ангелы), Petite Mort (Маленькая смерть) можно увидеть на выходных, 4 и 5 февраля, на сцене Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили. Подробнее по адресу.

Увидеть два восстановленных полотна знаменитого грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани «Царица Тамар» и «Шота Руставели», а вместе с ними и другие картины живописца из коллекции фонда Государственного музея Нико Пиросманашвили в Мирзаани – можно на выходных и до 16 февраля в TBC Галерея (улица Марджанишвили №7).

Желающие расслабиться в свободном танце, не отвлекаясь на правила, в субботу, 4 февраля, могут отправится на Ecstatic Dance в студию йоги Lumos (Бахтриони №11Б). Ecstatic Dance — это практика танца, несущая в себе терапевтический эффект: она работает со стрессами и депрессией, повышает настроение, оказывает благоприятное воздействие на нервную систему и омолаживает организм. Начало в 18:30. Подробности здесь

В субботу, 4 февраля, в «Пещере Йоге» или Yoga Cave (улица Цинамдзгвришвили №72) расскажут о новом курсе «АРТ — ТЕРАПИЯ + ЙОГА. ИСКУССТВО ГАРМОНИИ». Он сочетает в себе практики арт-терапии – современного прогрессивного направления в психологии — и древнее искусство йоги, которые органично дополняют друг друга для достижения максимальной гармонии тела, разума и духа. Начало вечера в 18:30. Больше информации тут

На интерактивном мастер-классе Ники Кочарова, музыканта и певца, представлявшего Грузию на прошлогоднем «Евровидении», можно будет узнать об альтернативных путях создания музыки – о том, как можно превратить в инструмент и мелодию все, что нас окружает. Семинар состоится в субботу, 4 февраля, в 16:30, в Free Space (ул. Джанашия №22). Подробности по ссылке

«Фатальные опасности» — это выставка работ современного грузинского художника Роко Иремашвили, которая проходит на выходных в Музее истории Тбилиси «Карвасла» имени Гришашвили (ул. Сиони №8). В картинах живописец описывает те опасности, которые создают для человека риски как до его рождения, так и на протяжении всей жизни: методы воспитания, ложные ценности и стереотипы. Экспозиция продлится до 14 февраля.

Выставка известного армянского фотографа и фотожурналиста Германа Авакяна под названием «Лица Тбилиси» проходит на выходных днях в тбилисской галерее Black and White (улица Якоба Гогебашвили №46Б). Посещение – свободное.

На выходных в Национальной галерее имени Шеварднадзе (Руставели №11) можно попасть на выставку картин известного живописца и выдающего представителя грузинского изобразительного искусства XX века Александра Бажбеук-Меликова. На экспозиции, которая посвящена 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня смерти живописца, представлены работы Бажбеук-Меликова из фонда Национальных музеев Грузии и частных коллекций. Выставка продолжится до 24 февраля.

В театрах Тбилиси на выходных вы можете увидеть:

ТЕАТР РУСТАВЕЛИ

Суббота, 4 февраля

19:00 «Где-то там, за радугой…» — большой зал (цена билетов 8–15 лари)

Режиссер-постановщик: Роберт Стуруа

Режиссеры: Гурам Брегадзе, Давид Николадзе

Автор пьесы: Лаша Табукашвили

Роли исполняют: Лела Алибегашвили, Михаил Арчвадзе, Гога Барбакадзе, Паата Гулиашвили, Бесо Зангури, Зура Ингороква, Тамта Инашвили, Каха Купатадзе, Григол Жордания, Ия Сухиташвили

Воскресенье, 5 февраля

19:00 «Солдат, любовь, охранник и… президент» — большой зал (цена билетов 8–15 лари)

Режиссер: Роберт Стуруа

Роли исполняют: Нино Арсенишвили, Гога Барбакадзе, Паата Гулиашвили, Бесо Зангури, Нино Тархан-Моурави, Гаги Сванидзе, Ия Сухиташвили, Ника Кацаридзе

ТЕАТР МАРДЖАНИШВИЛИ

Суббота, 4 февраля

20:00 «Невзгоды Дариспана» — Театр на чердаке (цена билетов 8 лари)

Режиссерская группа Левана Цуладзе III курс — курсовой спектакль

Режиссер: Георгий Кавиладзе

Роли исполняют: Теона Кокрашвили, Нино Цуладзе, Мариам Гвиниадзе, Бесо Бараташвили, Натия Чиквиладзе, Заза Гогуадзе, Леван Хизамбарели

20:00 «Безымянная звезда» — большой зал (цена билетов 16 лари)

Режиссер: Леван Цуладзе

Роли исполняют: Ника Кучава, Анка Васадзе, Константин Роинишвили, Деметре Схиртладзе, Манана Козакова

20:00 «Потерянная честь Катарины Блюм» — Новая сцена (цена билетов 14, 16 лари)

Режиссер: Леван Цуладзе

Роли исполняют: Ника Кучава, Анка Васадзе, Константин Роинишвили, Деметре Схиртладзе, Манана Козакова

Воскресенье, 5 февраля

20:00 «Горные великаны» — большой зал (цена билетов 6-16 лари)

Режиссеры: Энцо Ветрано и Стефано Рандизи

Роли исполняют: Кетеван Цхакая, Тамар Бухникашвили, Ника Кучава, Эка Нижарадзе, Давид Двалишвили, Роланд Окропиридзе, Онисе Ониани, Нодар Догонадзе, Ираклий Чхиквадзе, Бая Двалишвили, Нодар Дзоценидзе, Ирма Берианидзе

СВОБОДНЫЙ ТЕАТР

Суббота, 4 февраля

20:00 «Жизнь других» — цена билетов 6-15 лари

Режиссер: Авто Варсимашвили

Роли исполняют: Каха Микиашвили, Слава Натенадзе, Мариам Джологуа, Тамуна Николадзе, Шако Мирианашвили, Лаша Гургенидзе, Мамука Мумладзе

Воскресенье, 5 февраля

20:00 «Боже! Храни нас и человечество» — цена билетов 6, 12 лари

Режиссер: Автандил Варсимашвили

Роли исполняют: Аполлон Кублашвили, Каха Микиашвили, Тико Кордзадзе, Саломе Чулухадзе, Мариам Надирадзе, Сандро Маргалиташвили, Дима Мерабишвили

ТЕАТР КИНОАКТЕРА ТУМАНИВШИЛИ

Суббота, 4 февраля

20:00 «Свиньи Бакулы» — цена билетов 12 лари

Режиссер: Михаил Туманишвили

Роли исполняют: Нинель Чанкветадзе, Русудан Болквадзе, Рамаз Иоселиани, Лаура Рехвиашвили, Гванца Гургенишвили, Зураб Кипшидзе, Георгий Кипшидзе

Воскресенье, 5 февраля

20:00 «Полиция» — цена билетов 10 лари

Режиссер: Зураб Гецадзе

Роли исполняют: Георгий Кипшидзе, Малхаз Абуладзе, Вано Тархнишвили, Ника Цередиани, Темо Натрошвили

ТЕАТР АХМЕТЕЛИ

Суббота и воскресенье, 4 и 5 февраля

20:00 «Мать» — цена билетов 7, 10 лари

Режиссер: Геогрий Саванели

Роли исполняют: Мзия Талиашвили, Мамука Мазавришвили, Бекну Капианидзе, София Себискверадзе, Георгий Цхададзе, Гиги Мигриаули

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ И ДРАМЫ

Суббота, 4 февраля

19:00 «Три сестры» — цена билетов: 8, 10 лари

Хореограф: Константин Пурцеладзе

Роли исполняют: Гиги Карселадзе, Анна Алексишвили, Нанка Калатозишвили, Анна Церетели, Нуца Гучашвили, Георгий Ториашвили, Арчил Сологашвили, Тато Чахунашвили, Леван Кахели, Анна Джавахишвили

Воскресенье, 5 февраля

19:00 «Портрет Дориана Грея» — цена билетов: 8, 10 лари

Режиссер: Нини Чакветадзе

Роли исполняют: Эрекле Гецадзе, Джеджи Схиртладзе, Шако Мирианашвили, Эка Деметрадзе, Гиги Карселадзе

ТЕАТР ГРИБОЕДОВА

Суббота, 4 февраля

18:00 «Я – Николай Гумилев» — цена билетов 5-15 лари

Моноспектакль Иванэ Курасбедиани

Режиссер-постановщик — Левон Узунян

Воскресенье, 5 февраля

12:00 «Новогодние приключения Карлсона» — цена билетов 5-15 лари

Режиссер: Левон Узунян

Роли исполняют: Михаил Арджеванидзе, Мариам Кития, Инна Воробьева, Арчил Бараташвили, Нана Дарчиашвили, Олег Мчедлишвили, Василий Габашвили, Мераб Кусикашвили

ТЕАТР ИЛИАУНИ

Суббота, 4 февраля

20:00 «Чехов. Репетиция» — цена билетов 7 лари

Режиссер: Габриэль Гошадзе

Роли исполняют: Георгий Бараташвили, Зука Габуния, Андрия Вачридзе, Саломе Микадзе, Манана Хосрошвили

Воскресенье, 5 февраля

21:00 «Чудо Святого Антония» — цена билетов 7 лари

Режиссер: Габриэль Гошадзе

Роли исполняют: Рамаз Иоселиани, Бачо Чачибая, Лили Хурити, Зука Габуния, Русудан Кобиашвили, Давид Велиджанашвили, Тите Комахидзе, Паата Киквадзе, Андрия Вачридзе

ТЮЗ ДУМБАДЗЕ

Суббота, 4 февраля

12:00 «Королевская корова» — малая сцена (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Гурам Брегадзе

Роли исполняют: Анна Замбахидзе, Деви Рехвиашвили, Георгий Шавгулидзе, Тамара Ткемаладзе, Рати Навадзе, Рати Гогуадзе, Василий Амурвелашвили, Вахтанг Чачанидзе, Мераб Брекашвили

15:00 «Пеппи Длинныйчулок» — большой зал (цена билетов 6-14 лари)

Режиссер: Георгий Тавадзе

Роли исполняют: Нино Лежава, Тамара Лорткипанидзе, Хатия Мелкадзе, Нино Шушиашвили, Тамар Чануквадзе, Каха Габелая, Паата Мхеидзе, Нино Лорткипанидзе, Николоз Кванталиани, Лаша Грдзелидзе, Хатуна Бердзенишвили, Анна Мгебришвили, Георгий Чикобава

17:00 «Последний пылкий влюбленный» — малая сцена (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Нино Лежава, Бесарион Мегрелишвили, Вахтанг Нозадзе, Нино Кикачеишвили, Хатуна Бердзенишвили, Мака Бардавелидзе, Кети Китиашвили, София Ебралидзе

19:00 «Последний пылкий влюбленный» — малая сцена (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Нино Лежава, Бесарион Мегрелишвили, Вахтанг Нозадзе, Нино Кикачеишвили, Хатуна Бердзенишвили, Мака Бардавелидзе, Кети Китиашвили, София Эбралидзе

Воскресенье, 29 января

12:00 (на русском), 14:00 «Принцесса, лягушонок, Гензель и Гретель» — на большой и малой сцене (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Эдмон Габедава, Тамара Цквитинидзе, Татьяна Алешкина, Сергей Шведков, Нино Мумладзе, Нино Манагадзе

13:00 «Маугли» — большой зал (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Николоз Сабашвили

Роли исполняют: Анна Замбахидзе, Бесарион Мегрелишвили, Георгий Чикобава, Давид Ростомашвили, Деви Рехвиашвили, Алексей Лобов, Георгий Шавгулидзе, Георгий Джикуридзе, Давид Хахидзе, Эка Шарикадзе, Тамара Лорткипанидзе, Тамара Цквитинидзе, Текла Джавахадзе, Тамар Чануквадзе

19:00 «Много шума из ничего» — большой зал (цена билетов: 8-14 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Ника Паикридзе, Вано Дугладзе, Ираклий Гоголадзе, Мамука Мумладзе, Георгий Джикуридзе, Ника Наниташвили, Вахтанг Нозадзе, Георгий Шалва Антелава, Давид Хахидзе, Торнике Кинкладзе

ТЕАТР МАРИОНЕТОВ ГАБРИАДЗЕ

Суббота и воскресенье, 4 и 5 февраля

20:00 «Бриллиант маршала де Фантье» — цена билетов 10-30 лари

Автор пьесы, режиссер, художник-постановщик — Резо Габриадзе

Роли озвучивали: Эрос Манджгаладзе, Рамаз Чхиквадзе, Верико Анджапаридзе, Саломе Канчели, Медея Джапаридзе, Имер Кавсадзе, Руслан Микаберидзе, Натия Кавсадзе

К И Н О

КИНОТЕАТР «АМИРАНИ»

Фильм «Голос монстра» (A Monster Calls)

Сб. 13:30 (9-10 лари); 16:45 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари) 21:45 (13-14 лари) – на русском.

Вс. 13:30 (9-10 лари) – на русском; 16:45 (10-11 лари) – на грузинском; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском; 21:45 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Жанр: фэнтези, драма

В ролях: Льюис МаакДуггал, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Лиам Нисон

Фильм «Великая стена» (The Great Wall)

11:45 (8-9 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Чжан Имоу

Жанр: фэнтези, боевик, триллер, приключения

В ролях: Мэтт Деймон, Цзин Тянь, Педро Паскаль, Уилеем Дефо

Мультфильм «Балерина» (Ballerina)

11:45 (8-9 лари); 14:00 (9-10 лари); 16:30 (10-11 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин

Жанр: мультфильм, мюзикл, приключения, семейный

В ролях: Эль Фаннинг, Дейн ДэХаан, Мэдди Зиглер

Фильм «Молчание» (Silence)

19:15 (13-14 лари) – на английском; 22:15 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Мартин Скорсезе

Жанр: драма, история

В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон

Фильм «Три икса: Мировое господство» (xXx: Return of Xander Cage)

14:15 (9-10 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Ди Джей Карузо

Жанр: боевик, триллер, приключения

В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Падукон, Крис У

Фильм «Ла-Ла Лэнд» (La La Land)

16:15 (10-11 лари) – на русском; 19:00 (13-14 лари) – на грузинском; 22:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, комедия

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К.Симмонс

КИНОТЕАТР «РУСТАВЕЛИ»

Фильм «Звонки» (Rings)

16:45 (10-11 лари), 19:45 (13-14 лари), 22:30 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес

Жанр: ужасы, драма

В ролях: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки

Фильм «Космос между нами» (The Space Between Us)

14:30 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Питер Челсом

Жанр: фантастика, драма, мелодрама, приключения

В ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд

Фильм «Голос монстра» (A Monster Calls)

Сб. 14:15 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари) – на русском.

Вс. 14:15 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари) – на грузинском.

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Жанр: фэнтези, драма

В ролях: Льюис МаакДуггал, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Лиам Нисон

Фильм «Великая стена» (The Great Wall)

17:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:45 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Чжан Имоу

Жанр: фэнтези, боевик, триллер, приключения

В ролях: Мэтт Деймон, Цзин Тянь, Педро Паскаль, Уилеем Дефо

Мультфильм «Балерина» (Ballerina)

12:00 (8-9 лари); 14:30 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин

Жанр: мультфильм, мюзикл, приключения, семейный

В ролях: Эль Фаннинг, Дейн ДэХаан, Мэдди Зиглер

Фильм «Три икса: Мировое господство» (xXx: Return of Xander Cage)

11:45 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 22:00 (13-14 лари) — на грузинском 3D.

Режиссер: Ди Джей Карузо

Жанр: боевик, триллер, приключения

В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Падукон, Крис У

Фильм «Ла-Ла Лэнд» (La La Land)

13:30 (9-10 лари) – на русском; 22:15 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, комедия

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К.Симмонс

Фильм «Почему он?» (Why Him?)

19:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Джон Гамбург

Жанр: комедия

В ролях: Зои Дойч, Джеймс Франко, Брайан Крэнстон, Тэнджи Эмброуз

Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» 3D (Snow Queen 3: Fire and Ice)

12:15 (8-9 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов

Фильм «Моана» 3D (Moana)

12:00 (8-9 лари); 14:30 (9-10 лари) — на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус

CAVEA CINEMAS (Tbilisi Mall)

Фильм «Звонки» (Rings)

19:15 (13-14 лари), 22:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес

Жанр: ужасы, драма

В ролях: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки

Фильм «Космос между нами» (The Space Between Us)

17:15 (11-12 лари) – на грузинском; 19:10 (13-14 лари) – на грузинском; 22:15 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Питер Челсом

Жанр: фантастика, драма, мелодрама, приключения

В ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд

Фильм «Голос монстра» (A Monster Calls)

Сб. 13:15 (9-10 лари) – на русском; 16:45 (10-11 лари) – на русском; 19:00 (13-14 лари) – на русском.

Вс. 13:15 (9-10 лари) – на русском; 16:45 (10-11 лари) – на грузинском; 19:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Жанр: фэнтези, драма

В ролях: Льюис МаакДуггал, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Лиам Нисон

Фильм «Великая стена» (The Great Wall)

14:15 (9-10 лари) – на грузинском 2D; 16:15 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 18:45 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Чжан Имоу

Жанр: фэнтези, боевик, триллер, приключения

В ролях: Мэтт Деймон, Цзин Тянь, Педро Паскаль, Уилеем Дефо

Мультфильм «Балерина» (Ballerina)

12:00 (8-9 лари); 14:30 (9-10 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин

Жанр: мультфильм, мюзикл, приключения, семейный

В ролях: Эль Фаннинг, Дейн ДэХаан, Мэдди Зиглер

Фильм «Три икса: Мировое господство» (xXx: Return of Xander Cage)

13:35 (9-10 лари); 21:15 (13-14 лари) — на грузинском 3D.

Режиссер: Ди Джей Карузо

Жанр: боевик, триллер, приключения

В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Падукон, Крис У

Фильм «Ла-Ла Лэнд» (La La Land)

16:00 (10-11 лари) – на английском; 21:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, комедия

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К.Симмонс

Фильм «Почему он?» (Why Him?)

11:45 (8-9 лари); 21:45 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Джон Гамбург

Жанр: комедия

В ролях: Зои Дойч, Джеймс Франко, Брайан Крэнстон, Тэнджи Эмброуз

Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» 3D (Snow Queen 3: Fire and Ice)

11:30 (8-9 лари); 15:00 (9-10 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов

Фильм «Моана» 3D (Moana)

12:00 (8-9 лари); 16:50 (10-11 лари) — на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус

CAVEA CINEMAS (East Point)

Фильм «Звонки» (Rings)

17:30 (11-12 лари), 20:00 (13-14 лари), 22:30 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес

Жанр: ужасы, драма

В ролях: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки

Фильм «Космос между нами» (The Space Between Us)

14:30 (9-10 лари) – на русском; 15:45 (10-11 лари) – на грузинском; 19:15 (13-14 лари) – на грузинском; 22:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Питер Челсом

Жанр: фантастика, драма, мелодрама, приключения

В ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд

Фильм «Голос монстра» (A Monster Calls)

Сб. 13:00 (9-10 лари) – на русском; 16:45 (10-11 лари) – на английском; 19:15 (13-14 лари) – на русском.

Вс. 13:00 (9-10 лари) – на русском; 16:45 (10-11 лари) – на английском; 19:15 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Жанр: фэнтези, драма

В ролях: Льюис МаакДуггал, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Лиам Нисон

Фильм «Великая стена» (The Great Wall)

13:45 (9-10 лари) – на русском 2D; 16:30 (10-11 лари) – на русском 2D; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 21:45 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Чжан Имоу

Жанр: фэнтези, боевик, триллер, приключения

В ролях: Мэтт Деймон, Цзин Тянь, Педро Паскаль, Уилеем Дефо

Мультфильм «Балерина» (Ballerina)

11:45 (8-9 лари); 14:15 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин

Жанр: мультфильм, мюзикл, приключения, семейный

В ролях: Эль Фаннинг, Дейн ДэХаан, Мэдди Зиглер

Фильм «Молчание» (Silence)

19:00 (13-14 лари) – на английском; 22:30 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Мартин Скорсезе

Жанр: драма, история

В ролях: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон

Фильм «Три икса: Мировое господство» (xXx: Return of Xander Cage)

12:00 (8-9 лари) – на русском 3D; 13:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 16:15 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 17:15 (11-12 лари) – на грузинском 3D; 19:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 21:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 22:15 (13-14 лари) — на грузинском 3D.

Режиссер: Ди Джей Карузо

Жанр: боевик, триллер, приключения

В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Падукон, Крис У

Фильм «Ла-Ла Лэнд» (La La Land)

19:00 (13-14 лари) – на грузинском; 22:00 (13-14 лари) – на английском.

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, комедия

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К.Симмонс

Фильм «Почему он?» (Why Him?)

11:45 (8-9 лари); 13:15 (9-10 лари); 16:10 (10-11 лари); 22:15 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Джон Гамбург

Жанр: комедия

В ролях: Зои Дойч, Джеймс Франко, Брайан Крэнстон, Тэнджи Эмброуз

Фильм «Монстр-тракс» 3D (Monster Trucks)

14:15 (9-10 лари) – на грузинском.

Режиссер: Крис Уэдж

Жанр: фантастика, боевик, семейный, комедия

В ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви, Томас Леннон, Барри Пеппер

Мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» 3D (Snow Queen 3: Fire and Ice)

15:00 (9-10 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Алексей Цицилин

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов

Фильм «Моана» 3D (Moana)

12:15 (8-9 лари) — на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус

ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!

