Куда пойти в Тбилиси на выходные? Афиша на 6-7 мая

22:35, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Грузинская мода, праздник Дня Европы, фестиваль виски, вечера классической, авторской и эстрадной музыки, театральные и кинопремьеры, живопись и многое другое. Тбилиси по традиции приготовил для жителей и гостей столицы самую интересную программу.

Празднование Дня Европы пройдет в воскресенье, 7 мая, в парке Рике. В праздник мира и единства в странах Европейского союза и Совета Европы, в Тбилиси пройдет концерт с участием грузинских и иностранных исполнителей, состоятся драм-шоу, представления артистов пантомимы, игры для детей и многое другое. Праздник продолжится с 12:00 до 22:00. Больше информации здесь.

Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi (MBFW) проходит в Тбилиси до 8 мая. Неделя моды представляет самых популярных грузинских кутюрье. Среди них Alexander Aryutunov, Situationist, Aka Nanita, Anouki, Lalo, Diana Kvariani, Tamuna Ingorokva и многие другие. Подробнее здесь.

Двухдневный фестиваль виски (Tbilisi Whisky Festival) пройдет в Тбилиси на выходных – 6 и 7 мая, в 3-м павильоне Expo Georgia (проспект Церетели №118). Мероприятие соберет представителей ведущих мировых брендов виски. На празднике гостям раздадут по десять монет, которые можно будет использовать для дегустации виски и коктейлей. Вход – платный. Подробнее здесь.

Вечер классической музыки состоится в воскресенье, 7 мая, в Малом зале Тбилисской консерватории имени Сараджишвили (улица Грибоедова №8). «Тбилисское концертино» исполнит произведения Иоганнеса Брамса, Сэмюэла Барбера и Вольфганга Амадея Моцарта. Солируют Барбаре Татарадзе и дирижер Георгий Шилакадзе. Посещение – бесплатное. Начало – в 20:00. Другие подробности здесь.

Концерт российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе, в рамках юбилейного тура, посвященного 50-летию артиста, состоится в воскресенье, 7 мая, в 20:00, во Дворце спорта. Билеты — в кассах Дворца и онлайн. Подробнее здесь.

Выставка, посвященная 100-летнему юбилею со дня рождения художника Роберта Стуруа, пройдет на выходных в Галерее имени Шеварднадзе (Руставели №11). На экспозиции представлены произведения, созданные художником в разные годы – портреты, пейзажи, картины религиозной тематики, а также репродукции росписей плафонов в региональных театрах и Домах культуры Грузии. Выставка продлится до 1 июня включительно. Подробнее здесь.

Концерт грузинского этно-джаз исполнителя Давида Шани пройдет в субботу, 6 мая, Tbilisi Event Hall (улица Меликишвили №1). Начало – в 20:00. Подробнее здесь.

В театрах Тбилиси на выходных вы можете увидеть:

ТЕАТРА МАРИОНЕТОК ГАБРИАДЗЕ

Суббота и воскресенье, 6 и 7 мая

20:00 «Сталинград» — цена 10-30 лари

Автор пьесы, режиссер, художник-постановщик — Резо Габриадзе

Роли озвучивают: Игорь Толтиков, Игорь Лучинский, Татьяна Кузнецова, Валерий Басcель, Юрий Плашков, Олег Школьник, Виктор Стрижев, Наталья Смирнова, Инесса Романова, Олег Фендура

Аниматоры: Владимир Мельцер,Тамар Амираджиби, Бадри Гвазава, Ираклий Шарашидзе, Анна Нижарадзе

ТЕАТР РУСТАВЕЛИ

Суббота, 6 мая

19:00 «Сезон охоты» — большая сцена (цена билетов 8-15 лари)

Режиссер: Роберт Стуруа

Роли исполняют: Ия Сухиташвили, Гога Барбакадзе, Леван Берикашвили, Зука Папуашвили, Заза Бараташвили

Воскресенье, 7 мая

19:00 «Двенадцать разгневанных мужчин» — большой зал (цена билетов 8-15 лари)

Режиссер: Реваз Чхаидзе

Роли исполняют: Сосо Абрамишвили, Давид Квирцхалия, Мурман Джинория, Темико Чичинадзе, Леван Хурция, Ираклий Мачарашвили, Давид Дарчия, Зура Ингороква, Давид Папуашвили, Тристан Саралидзе, Бачо Чачибая, Вано Гогитидзе

ТЕАТР МАРДЖАНИШВИЛИ

Суббота, 6 мая

20:00 «Декамерон» — большой зал (цена билетов 6-16 лари)

Режиссер и сценограф: Леван Цуладзе

Роли исполняют: Малхаз Абуладзе, Бесо Бараташвили, Ирма Берианидзе, Зура Берикашвили, Тамар Бухникашвили, Нино Гачечиладзе, Байя Двалишвили, Манана Козакова, Ника Кучава, Марлен Эгутия, Джаба Киладзе

20:00 «Поезд отходит через пять минут» — Театр на чердаке (цена билетов 12 лари)

Режиссер: Мамука Ткемаладзе

Роли исполняют: Вано Иантбелидзе, Теона Кокрашвили, Ноно Думбадзе, Валерий Коршия

20:00 «Эти свободные бабочки» — Новая сцена (цена билетов 8 лари)

Режиссер: Анна Хидешели

Роли исполняют: Коко Роинишвили, Анука Григолия, Тако Бериашвили, Ираклий Чхиквадзе

Воскресенье, 7 мая

20:00 «Метод Гронхольма» — большой зал (цена билетов 6-16 лари)

Режиссер: Темур Чхеидзе

Роли исполняют: Эка Чхеидзе, Ника Тавадзе, Аполлон Кублашвили, Алеко Махароблишвили

20:00 «Тартюф» — большой зал (цена билетов 14-16 лари)

Режиссер: Леван Цуладзе

Роли исполняют: Ника Кучава, Звиад Схиртладзе, Манана Козакова, Барбаре Двалишвили, Тамар Бухникашвили, Заза Иакашвили

СВОБОДНЫЙ ТЕАТР

Суббота, 29 апреля

19:00 «Кавказский меловой круг» — цена билетов 6-15 лари

Режиссер: Автандил Варсимашвили

Роли исполняют: Гога Барбакадзе, Мариша Кития, Аполлон Кублашвили, Тико Кордзадзе, Мариам Джологуа, Георгий Джикия, Тамуна Николадзе, Джаба Киладзе, Сандро Маргалиташвили

Воскресенье, 30 апреля

19:00 Премьера «Сказка, которая опьяняет и очаровывает» — цена билетов 6-15 лари

Режиссер: Майя Доборджгинидзе

Роли исполняют: Тико Кордзадзе, Мамука Мумладзе, Мариам Надирадзе, Кета Лордкипанидзе

ТЕАТР КИНОАКТЕРА ТУМАНИШВИЛИ

Суббота, 6 мая

20:00 «Трамвай «Желание»» — цена билетов 10 лари

Режиссер: Кети Долидзе

Роли исполняют: Нинель Чанкветадзе, Темо Гвалия, Ирина Гиунашвили, Кети Асатиани, Имеда Арабули, Вано Дугладзе, Гуга Кахиани, Тамуна Буачидзе

Воскресенье, 7 мая

20:00 «Вечеря» — цена билетов 10 лари

Режиссер: Кети Долидзе

Роли исполняют: Гия Абесалашвили, Малхаз Абуладзе, Имеда Арабули, Мзия Арабули, Гия Бурджанадзе, Резо Таварткиладзе, Рамаз Иоселиани, Гуга Кахиани, Денис Хлибов, Заза Вашакмадзе

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ И ДРАМЫ

Суббота, 6 мая

19:00 «Сон в летнюю ночь» — цена билетов 8-10 лари

Режиссер: Давид Доиашвили

Роли исполняют: Арчил Сологашвили, Буба Гогоришвили, Каха Кинцурашвили

Воскресенье, 7 мая

19:00 «Развод» — цена билетов 8-10 лари

Режиссер: Давид Доиашвили

Роли исполняют: Георгий Квелашвили, Лаша Рамишвили, Цисия Метревели, Нино Митаишвили, Арчил Сологашвили, Гога Модзманашвили, Буба Гогоришвили, Марина Джохадзе, Шорена Куртанидзе

ТЕАТР АХМЕТЕЛИ

Суббота, 6 мая

15:00 «Колыбельная войне» — цена билетов 7, 10 лари

Режиссер: Ираклий Гогия

Роли исполняют: Вероника Каландаришвили, Тина Гвазава, Гиги Мигриаули, Георгий Цхададзе, Ото Чикобава

Воскресенье, 7 мая

15:00 «Вождь краснокожих» — цена билетов 7, 10 лари

Режиссер: Лаша Гогниашвили

Роли исполняют: Гиги Мигриаули, Ото Чикобава, Юка Васадзе, Джаба Джапаридзе, Георгий Цхададзе

ТЕАТР КОРОЛЕВСКОГО КВАРТАЛА

Суббота, 29 апреля

19:00 «Боль – это молодость» — цена билетов 7-10 лари

Режиссер: Дата Тавадзе

Роли исполняют: Торнике Гогричиани, Паата Инаури, Натука Кахидзе, Магда Лебанидзе, Саломе Маисашвили, Кета Шатиришвили, Гетргий Шарвашидзе

ТЕАТР ГРИБОЕДОВА

Суббота, 29 апреля

18:00 «А.Л.Ж.И.Р» — малая сцена (цена билетов 5-15 лари)

Режиссер-постановщик и автор сценической версии — Автандил Варсимашвили

Роли исполняют: Людмила Артемова-Мгебришвили, Инна Воробьева, Наталия Воронюк, Нино Кикачеишвили, Мариам Кития, София Ломджария, Анна Николава

Воскресенье, 30 апреля

12:00 «Путешествие в Страну Чудес» — малая сцена (цена билетов 5-15 лари)

Музыкальное представление в одном действии

Режиссер: Вахтанг Николава

Роли исполняют: Михаил Арджеванидзе, Мераб Кусикашвили, Анна Николава, Нино Гачечиладзе, Нина Калатозишвили, Владимир Новосардов, Михаил Гавашели, Нина Нинидзе

ТЕАТР ИЛИАУНИ

Суббота, 6 апреля

20:00 «Ричард III» — цена билетов 7 лари

Режиссер: Кахабер Шартава

Роли исполняют: Бека Кулиджанашвили, Нанука Купатадзе, Тинатин Мосулишвили, Анна Николаишвили, Нуца Сулаберидзе, Резо Каросанидзе, Нини Карчава, Гаги Шенгелия

Воскресенье, 7 апреля

20:00 «Cезар и Драна» — цена билетов 7 лари

Режиссер: Русудан Кобиашвили

Роли исполняют: Лили Хурити

ТЮЗ ДУМБАДЗЕ

Суббота, 6 мая

12:00 «Эмиль из Леннеберга» — большой зал (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Леван Коблианидзе

Роли исполняют: Хатия Мелкадзе, Нино Шушиашвили, Тамар Чануквадзе, Шалва Антелава, Мака Бардавелидзе, Цотне Сагинадзе, Василий Амурвелашвили, София Ахуашвили, Ирина Кукуладзе, Дмитрий Тарбая, Алексей Лобов, Николоз Паикридзе, Кетеван Шервашидзе, Нана Мирианашвили

13:00 «Колобок» — малая сцена (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Анатолий Лобов

Роли исполняют: Майя Малхазишвили, Нино Кикачеишвили, Эдмон Габедава, Татьяна Алешкина, Николай Доний, Евгения Курочкина, Нино Манагадзе, Алексей Лобов, Нино Мумладзе, Тамара Сорокина, Сергей Шведков, Дэн Хлыбов, Анна Лежава

18:00 «Я вижу солнце» — малая сцена (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Анна Мгебришвили, Бадри Гвазава, Берта Хапава, Бесарион Мегрелишвили, Гага Шишинашвили, Георгий Гогишвили, Георгий Качахидзе, Георгий Маисурадзе, Давид Ростомашвили, Деви Рехвиашвили, Анна Хурошвили, Асмат Курцикидзе

19:00 «Последний пылкий влюбленный» — малая сцена (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Нино Лежава, Бесарион Мегрелишвили, Вахтанг Нозадзе, Нино Кикачеишвили, Хатуна Бердзенишвили, Мака Бардавелидзе, Кети Китиашвили, София Ебралидзе

Воскресенье, 7 мая

12:00 «Севильский цирюльник» — малая сцена (цена билетов 6-12 лари)

Оперный кукольный театр «Пцкала»

Режиссер: Бесарион Купреишвили

Роли исполняют: Анна Лежава, Дэн Хлыбов, Эдмон Габедава, Тамара Сорокина, Майя Малхазишвили, Нино Папиашвили, Нино Манагадзе

13:00 «Белоснежка и семь гномов» – большой зал (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Анна Замбахидзе, Гага Шишинашвили, Георгий Гогишвили, Георгий Чикобава, Давид Ростомашвили, Деви Рехвиашвили, Алексей Лобов, Георгий Джикуридзе, Дмитрий Тарбаия, Эка Шарикадзе, Тамара Лорткипанидзе, Тамара Цквитинидзе, Тамар Чануквадзе

19:00 «Убийство века» — Экспериментальная сцена (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Георгий Саванели

Роли исполняют: Тамар Адамия, Тека Кохреидзе, Тамара Лолашвили, Асмат Курцикидзе, Кетеван Шервашидзе, Георгий Гурули, Георгий Иараджули, Вако Коберидзе, Георгий Саванели, Торнике Чихладзе, Лаша Чхвимиани, Цотне Хубутия

19:00 «Много шума из ничего» — большой зал (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Ника Паикридзе, Вано Дугладзе, Ираклий Гоголадзе, Мамука Мумладзе, Георгий Джикуридзе, Ника Наниташвили, Вахтанг Нозадзе, Георгий Шалва Антелава, Давид Хахидзе, Торнике Кинкладзе

ТЕАТР ДВИЖЕНИЯ

Суббота и воскресенье, 6 и 7 мая

20:00 «Бетонная зона» — цена билетов 15 лари

Режиссер: Каха Бакурадзе

Роли исполняют: Бека Гарсенишвили, Ани Талаквадзе, Михаил Закаидзе, Георгий Гогава, Бека Паикидзе, Кети Гиоргадзе, Николоз Гогидзе

К И Н О

КИНОТЕАТР «АМИРАНИ»

Мультфильм «Рок Дог» 3D (Rock Dog)

16:15 (10-11 лари); 19:15 (13-14 лари) – на русском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на английском; 22:15 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Эш Браннон

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К.Симмонс, Льюис Блэйк

Фильм «Стражи галактики. Часть 2» (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

Сб. 11:45 (8-9 лари) – на русском 3D; 14:45 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:30 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:35 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Вс. 11:45 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 14:45 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 16:30 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:35 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Джеймс Ганн

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Патиста, Вин Дизель, Брэдли Купер

Фильм «Заложники» (მძევლები)

17:00 (10-11 лари); 22:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Сфера» (The Circle)

19:20 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Джеймс Понсольдт

Жанр: фантастика, триллер, драма

В ролях: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Билл Пэкстон, Том Хенкс

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

13:00 (9-10 лари) – на русском 3D; 22:15 (13-14 лари) — на русском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

12:30 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 14:00 (9-10 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

КИНОТЕАТР «РУСТАВЕЛИ»

Мультфильм «Рок Дог» 3D (Rock Dog)

12:15 (8-9 лари); 14:20 (9-10 лари); 17:45 (11-12 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Эш Браннон

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К.Симмонс, Льюис Блэйк

Фильм «Стражи галактики. Часть 2» (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

Сб. 11:45 (8-9 лари) – на русском 3D; 14:45 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:30 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:35 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Вс. 11:45 (8-9 лари) – на грузинском 3D; 14:45 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 16:30 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:35 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Джеймс Ганн

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Патиста, Вин Дизель, Брэдли Купер

Фильм «Заложники» (მძევლები)

13:30 (9-10 лари); 16:15 (10-11 лари); 19:45 (11-12 лари); 22:15 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Калифорнийский дорожный патруль» (CHIPS)

19:00 (13-14 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дэкс Шепард

Жанр: комедия, криминал, боевик

В ролях: Дэкс Шепард, Майкл Пенья, Адам Броди

Фильм «Сфера» (The Circle)

22:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Джеймс Понсольдт

Жанр: фантастика, триллер, драма

В ролях: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Билл Пэкстон, Том Хенкс

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

16:30 (9-10 лари); 19:30 (13-14 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» 3D (The Boss Baby)

12:00 (8-9 лари); 14:15 (9-10 лари); 17:45 (11-12 лари) – на грузинском.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

12:30 (8-9 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фээнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

14:45 (9-10 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

CAVEA CINEMAS (Tbilisi Mall)

Мультфильм «Рок Дог» 3D (Rock Dog)

12:00 (8-9 лари); 14:05 (9-10 лари); 15:00 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Эш Браннон

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К.Симмонс, Льюис Блэйк

Фильм «Стражи галактики. Часть 2» (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

Сб. 11:50 (8-9 лари) – на русском 2D; 16:15 (10-11 лари) – на русском 3D; 16:00 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 21:30 (13-14 лари) – на английском 3D; 22:15 (13-14 лари) – на русском 3D IMAX.

Вс. 11:50 (8-9 лари) – на грузинском 2D; 16:15 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на русском 3D; 21:30 (13-14 лари) – на английском 3D; 22:15 (13-14 лари) – на русском 3D IMAX.

Режиссер: Джеймс Ганн

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Патиста, Вин Дизель, Брэдли Купер

Фильм «Калифорнийский дорожный патруль» (CHIPS)

17:00 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дэкс Шепард

Жанр: комедия, криминал, боевик

В ролях: Дэкс Шепард, Майкл Пенья, Адам Броди

Фильм «Моя девушка — монстр» (Colossal)

14:50 (9-10 лари) – на русском.

Режиссер: Начо Вигалондо

Жанр: фантастика, триллер, комедия

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл

Фильм «Секретный агент» (Unlocked)

Cб. 14:40 (9-10 лари) – на русском.

Вс. 12:15 (8-9 лари) – на русском.

Режиссер: Майкл Аптед

Жанр: боевик, триллер

В ролях: Нуми Рапас, Орландо Блум, Джон Малкович, Майкл Дуглас

Фильм «Заложники» (მძევლები)

17:20 (11-12 лари); 19:45 (13-14 лари); 22:10 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

16:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

Сб. 12:15 (8-9 лари); 12:30 (8-9 лари); 19:15 (13-14 лари) – на грузинском 2D.

Вс. 12:30 (8-9 лари); 14:40 (8-9 лари); 19:15 (13-14 лари) – на грузинском 2D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

13:15 (9-10 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фэнтези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

CAVEA CINEMAS (East Point)

Мультфильм «Рок Дог» 3D (Rock Dog)

12:00 (8-9 лари); 14:45 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Эш Браннон

Жанр: мультфильм, комедия, семейный, приключения

В ролях: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К.Симмонс, Льюис Блэйк

Фильм «Стражи галактики. Часть 2» (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

Сб. 12:30 (9-10 лари) – на русском 3D; 13:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 16:00 (10-11 лари) – на русском 3D; 16:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:10 (13-14 лари) – на русском 3D; 19:45 (19 лари) – на английском 3D IMAX; 21:30 (13-14 лари) – на английском 3D; 22:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX.

Вс. 12:30 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 13:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 16:00 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 16:45 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:10 (13-14 лари) – на русском 3D; 19:45 (19 лари) – на английском 3D IMAX; 21:30 (13-14 лари) – на английском 3D; 22:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 22:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX.

Режиссер: Джеймс Ганн

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Патиста, Вин Дизель, Брэдли Купер

Фильм «Калифорнийский дорожный патруль» (CHIPS)

12:00 (8-9 лари); 17:15 (11-12 лари); 19:45 (13-14 лари); 22:15 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дэкс Шепард

Жанр: комедия, криминал, боевик

В ролях: Дэкс Шепард, Майкл Пенья, Адам Броди

Фильм «Сфера» (The Circle)

22:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Джеймс Понсольдт

Жанр: фантастика, триллер, драма

В ролях: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Билл Пэкстон, Том Хенкс

Фильм «Моя девушка — монстр» (Colossal)

14:30 (9-10 лари); 19:10 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Начо Вигалондо

Жанр: фантастика, триллер, комедия

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл

Фильм «Секретный агент» (Unlocked)

17:00 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Майкл Аптед

Жанр: боевик, триллер

В ролях: Нуми Рапас, Орландо Блум, Джон Малкович, Майкл Дуглас

Фильм «Заложники» (მძევლები)

12:00 (8-9 лари); 14:15 (9-10 лари); 14:30 (9-10 лари); 16:45 (10-11 лари); 19:15 (13-14 лари); 21:45 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанр: драма, триллер

В ролях: Тина Далакишвили Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Мераб Нинидзе, Гига Датиашвили, Гергий Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гергий Хурцилава, Вахо Чачанидзе и др.

Фильм «Форсаж 8» (The Fate of the Furious)

16:30 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 21:50 (13-14 лари) – на английском 2D; 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Ф. Гери Грэй

Жанр: боевик, триллер, криминал

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтэм, Мишель Родригес

Мультфильм «Босс-молокос» (The Boss Baby)

12:00 (8-9 лари); 14:15 (9-10 лари); 16:45 (10-11 лари); 19:15 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Том МакГрат

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

В ролях: Алекс Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу

Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (Smurfs: The Lost Village)

12:15 (8-9 лари) – на грузинском.

Режиссер: Келли Эсбери

Жанр: фээнтези, комедия, приключения, семейный, мультфильм

В ролях: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс

Фильм «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast)

13:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Билл Кондон

Жанр: мюзикл фентези, мелодрама, семейный

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад

ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!

