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Курс Грузии на ЕС и НАТО зафиксируют в  конституции  

12:05, Апрель 19, 2017

 

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. В конституции Грузии появится запись о том, что цель Грузии – европейский и евроатлантический курс.  Об этом сообщил  председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе — глава государственную комиссии,  работающей над проектом изменений в основной закон.

Выступая на последней встрече рабочей группы комиссии, Кобахидзе отметил, что  к конституции будет добавлена  еще одна – 11 глава. Это будет переходное положение, содержащее всего одну статью – 79-ю и касающееся интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.

«С точки зрения внешнего курса, как у правящей команды, так и у большинства политического спектра есть сформировавшаяся позиция. Главным приоритетом является интеграция в европейские и евроатлантические структуры, которая была отражена в принятой парламентом в прошлом году резолюции и этот курс также будет вписан в 79 статью 11-й главы конституции Грузии», — сказал Кобахидзе.

Резолюция «О внешней политике Грузии» была принята парламентом  в декабре 2016 года по инициативе правящей партии «Грузинская мечта».  В резолюции отмечается, что  безальтернативными приоритетами Грузии является вступление страны в Евросоюз и североатлантический альянс. Грузия, согласно тексту резолюции, продолжит путь сближения с США, ЕС и НАТО.

Кобахидзе отметил, что новую статью целесообразно записать именно в переходные положения, так как  «по  сути это является временной задачей».

Проведение итогового заседания конституционной комиссии планируется в конце недели. Между тем комиссию уже покинули практически все оппозиционные партии, выражая несогласие с отменой прямых выборов президента, на чем настаивает правящая партия.  Окончательный проект  изменений в конституцию Грузии  будет отправлен в Венецианскую комиссию для получения рекомендаций.

 

 

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