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Квирикашвили: Армия сыграла важнейшую роль в создании демократической Грузии

13:18, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил военных с 26-летним юбилеем вооруженных сил страны, отметив, что армия сыграла важнейшую роль в процессе создания независимой и демократической Грузии.

Праздничные мероприятия по случаю Дня грузинской армии прошли на территории военной базы I пехотной бригады в Гори (Восточная Грузия).

Премьер Грузии прибыл в Гори вместе с младшим сыном Николозом. Министр обороны Леван Изория также присутствовал на мероприятии с сыном. Кроме того, в торжествах принимал участие глава Генштаба грузинских Вооруженных сил Владимир Чачибая и другие высокопоставленные военные.

«Мы помним множество примеров героизма в течение этих лет. Вы выполняете самую почетную работу на земле и пользуетесь огромной любовью нашего народа», — сказал Квирикашвили.

Премьер возложил цветы к мемориалу погибшим военным. Он также поздравил с возвращением домой военнослужащих, прибывших из Афганистана.

Вместе с сыном Квирикашвили посадил дерево на Алее героев, расположенной на территории базы. После они присутствовали на спортивных мероприятиях и на выставке боевой техники.

Праздничные мероприятия по случаю 26-летнего юбилея сегодня пройдут и в штабе IV механизированной бригады в Вазиани, недалеко от Тбилиси. На мероприятии будет присутствовать президент Георгий Маргвелашвили.

Грузинским вооруженным силам исполнилось 26 лет. Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета.

Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и в Ираке. На сегодняшний день 870 грузинских военных участвуют в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.

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