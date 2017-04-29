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Квирикашвили: Грузия обязана США за поддержку

18:14, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Грузия обязана США за поддержку, оказанную стране за годы сотрудничества, и готова защищать общие ценности, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на форуме по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Мероприятие прошло сегодня в здании бывшего посольства США на улице Атонели. Во встрече приняли участие президент Георгий Маргвелашвили, члены правительства, а также полномочный посол Ян Келли и бывшие послы США в Грузии — Ричард Майлз, Кеннет Яловиц и Уильям Кортни.

Премьер обратился к присутствующим, отметив, что очень символично праздновать годовщину и обсуждать перспективы грузино-американского сотрудничества в резиденции, где в 90-е годы впервые было открыто американское дипломатическое представительство.

Он добавил, что с момента восстановления независимости Грузия пережила много бед, но смогла ответить на вызовы, став современным государством.

«За этот короткий период истории наша маленькая страна преодолела бедность, пережила гражданскую войну, вторжение российских войск на наши территории и оккупацию их соседом, который по размеру гораздо больше Грузии. Несмотря ни на что, вопреки внутренним или внешним вызовам, после 70-летнего тоталитарного правления, мы все же смогли стать современным, демократическим и динамичным государством», — сказал Квирикашвили.

Глава правительства отметил, что союзники и партнеры, главным из которых являются США, все это время поддерживали Грузию и продолжают оставаться рядом.

«Конечно, впереди еще много тяжелой работы, но мы не отступимся от идеи формирования в грузинской модели институциональной демократии. Естественно, успехов в этом мы не сможем достичь в одиночку. Рядом с нами стоят друзья и союзники, в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Мы очень обязаны вам, серьезно настроены вернуть этот долг и защищать наши общие ценности», — добавил он.

Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах обороны, безопасности, экономики, образования.

В 2009 году Грузия и США подписали Хартии стратегического партнерства. В рамках Хартии в июне того же года создали четыре рабочие группы по ряду направлений. Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.

В связи с празднованием годовщины установления дипломатических отношений посольство США проводит в Грузии «Дни Америки» — различные мероприятия проходят в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Телави.

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