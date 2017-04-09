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Квирикашвили: Мечта, которой были проникнуты люди 28 лет назад, должна осуществиться

12:13, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили почтил память погибших 9 апреля 1989 года. Вместе с членами правительства он возложил цветы к мемориалу жертвам разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

Квирикашвили отметил важность даты трагического события и заявил, что сегодня власти страны и грузинское общество должны сделать все возможное для того, чтобы мечта об единой Грузии, за которую люди погибли у здания парламента 28 лет назад, стала реальностью.

«Дня нас это очень важный день. Этот день ассоциируется с борьбой нашего народа за независимость. В борьбе за эту идею 9 апреля 1989 года Грузии пришлось принести в жертву не одну человеческую жизнь. Мы должны сделать все для того, чтобы Грузия была единой, целой и независимой. Для того, чтобы сбылась мечта, которой были проникнуты люди 28 лет назад», — сказал Квирикашвили.

По сложившейся традиции, 9 апреля тбилисцы усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента. Цветы к мемориалу начали приносить еще ночью 8 апреля.

Там собираются сотни людей, среди которых родственники и близкие погибших, а также граждане, которые были участниками разыгравшейся 28 лет назад трагедии.

Сегодня утром память жертв почтили члены правительства, депутаты парламента от оппозиционных партий, мэр Тбилиси Давид Нармания. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй у мемориала отслужил панихиду по погибшим.

9 апреля объявлено в стране нерабочим днем. Эта дата стала переломной не только для Грузии, но и для всей советской империи. Многотысячный мирный митинг на проспекте Руставели был разогнан советскими войсками с применением слезоточивого газа, саперных лопаток и тяжелой техники. В результате 21 человек погиб, большое количество людей пострадали.

Трагические события в Тбилиси получили широкий резонанс в мире, став символом борьбы набирающего силу национального движения в республиках Советского Союза.

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