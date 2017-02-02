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Квирикашвили опробует безвизовый режим в Европу сразу после задействования

22:11, Февраль 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 февраля – Новости-Грузия. Премьер – министр Грузии намерен отправится в Европу из города Кутаиси сразу после задействования безвизового режима.

Исходя из сегодняшнего решения Европарламента, путешествовать без виз в страны Шенгена граждане Грузии смогут уже с апреля.

Георгий Квирикашвили сообщил, что намерен отправиться в европейскую страну с группой молодежи из Кутаисского аэропорта сразу после того, как это станет возможно без оформления виз.

«Вместе с представителями нового поколения сразу после задействования безвизового режима я намерен поехать в Европу. Из Кутаиси я поеду вместе с нашими молодыми людьми, для которых сегодняшнее решение было очень важно», — заявил Квирикашвили.

«На пути исполнения желаний многих поколений мы становимся послами нашей страны и от нас зависит, насколько широко будет открыта эта дверь для будущих поколений», — заявил Квирикашвили.

«Я верю, что очень скоро мы станем частью европейской семьи и внесем большой вклад в европейскую культуру, в утверждение мира и обеспечении безопасности», сказал премьер.

Премьер-министр подчеркнул, что безвизовым режимом могут пользоваться и жители Абхазии и Цхинвальского региона.

«Я очень рад, что наши абхазские и осетинские граждане вместе с нами будут пользоваться всеми благами тесных отношений с Европой. Это безвизовый режим, европейский рынок для бизнесменов, европейские программы образования и другое», — отметил он.

Квирикашвили назвал отмену виз «важнейшим шагом на пути сближения с Европой и очень большой поддержкой Грузии».

«Сегодня в Европарламенте, где лучше всего слышен голос европейцев, было сказано, что Грузия — часть Европы. Это означает больше благополучия, больше демократии, больше энергии и энтузиазма, больше успеха на пути быстрого развития», — сказал Квирикашвили.

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