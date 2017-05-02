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Квирикашвили поздравил Тбилисскую консерваторию со столетним юбилеем  

12:11, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил со столетним юбилеем Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили профессоров, студентов и выпускников училища.

Консерватория открылась в Тбилиси 1 мая 1917 года и в эти дни отмечает юбилей музыкальным фестивалем, который накануне открылся концертом в Большом зале консерватории. Фестиваль включает 15 мероприятий, которые пройдут под патронажем премьер-министра Грузии и министерства культуры.

Глава правительства поблагодарил музыкантов за то, что они прославили грузинское музыкальное искусство на весь мир.

«В течение этих 100 лет Тбилисская консерватория никогда не была просто центром музыкального образования, она всегда была культурным и образовательным очагом международного масштаба. За этот период Тбилисская консерватория вырастила множество выдающихся музыкантов не только Грузии, но и миру. Это логическое выражение профессионализма, которым  по сей день характеризуется этот  образовательный очаг», — заявил Квирикашвили.

Премьер-министр Грузии также отметил, что Тбилисская консерватория является высшим музыкальным училищем регионального значения. Он поблагодарил ректора консерватории Резо Кикнадзе и его заместителя Манану Доиджашвили за работу.

На протяжении долгих лет Тбилисская консерватория была единственным музыкальным училищем  европейского типа на  Кавказе. Статус государственной консерватории училище получило в 1924 году. А в 1947 году консерватории было присвоено имя выдающегося грузинского оперного певца Вано Сараджишвили.

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