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Квирикашвили: Стабильности на Южном Кавказе надо достичь путем диалога

17:17, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии выступил на открывшемся сегодня в Тбилиси Четвертом Форуме по безопасности на Южном Кавказе и рассказал о роли страны в региональном сотрудничестве и вопросах безопасности.

Форум организован Фондом исследования международных отношений и Институтом стратегической политики (STRATPOL).

«Сегодня 20 процентов территории моей страны оккупировано, а министр иностранных дел Российской Федерации намеренно посещает оккупированные территории и там происходит процесс милитаризации. Хотя, несмотря на перенесенные волнения, Грузия сохраняет статус острова относительной стабильности в эти времена потрясений – не все страны могут гордится таким достижением», — заявил Георгий Квирикашвили.

Говоря о вопросах безопасности и существующих в регионе вызовах, премьер подчеркнул важность урегулирования конфликтов мирным путем.

«Хочу еще раз подтвердить, что мое видение – это мирное урегулирование конфликтов с подключением наших стратегических партнеров, среди которых США, Евросоюз и НАТО, путем уважения международно признанных границ, суверенитета и территориальной целостности Грузии. Это придает нам мотивацию продолжать рациональную, разумную и однородную политику, основанную на интересах Грузии», — сказал Квирикашвили.

Премьер подчеркнул, что «после восстановления независимости — на протяжении последних 25 лет, Грузия из страны, раздираемой гражданской войной, превратилась в динамичное и демократическое государство».

«Грузинский народ поставил себе цель присоединитьсяк Евросоюзу и НАТО — и это не просто приоритет, а неизбежный результат, к которому приведут демократия, безопасность, мир и развитие как основа для более высокого качества развития страны и региона. Настало время подтвердить и утвердить сотрудничество между Грузией и ее западными партнерами, что станет основанием для региональной безопасности и экономического развития», — отметил премьер.

Квирикашвили предложил превратить регион Черного моря в зону экономического сотрудничества.

Он также заострил внимание на значении проекта Великого Шелкового пути и проекта глубоководного порта в Анаклии, который Грузия строит с помощью западных партнеров. «Эти партнеры смотрят на Грузию под другим углом и считают, что у нас есть возможность остаться островом стабильности», — сказал премьер.

По словам Квирикашвили, строительство порта в Анаклии – «ясный пример инвестирования в экономику нашей страны и региона, важнейшая элементация проекта Великого Шелкового пути, так как он полностью меняет политическую географию в регионе».

Премьер заявил, что в Грузии восхищены возможностью «принять участие в региональных и глобальных программах, которые принесут пользу всему миру».

«Новый Шелковый путь касается не только поездов, кораблей или километров. Это ось сотрудничества, которая становится важной частью мира, так как есть все данные достигнуть устойчивого порядка», — сказал он.

Квирикашвили напомнил, что несколько лет назад Грузия благодаря Ассоциации с ЕС получила доступ к 500-миллионному рынку Евросоюза.

«Мы также связываемся с рынками Центральной Азии и Дальнего Востока. С этой стороны мы обеспечиваем физический доступ к современной транспортной инфраструктуре, а также нормативный доступ с помощью договора о свободной торговле. В частности, мы уже завершили переговоры и Грузия станет первой страной в регионе, которая оформит договор о свободной торговле с Китаем. У нас также есть договор о свободной торговле со странами СНГ, с Турцией и Генерализированная система преференций (GSP) c США, Канадой и Японией. Мы думаем над заключением соглашения о свободной торговле с Индией», — отметил Квирикашвили.

«Благодаря либеральному торговому режиму, низким налогам, нашему стратегическому расположению и особому режиму для ведения бизнеса, Грузия находится на переднем крае инвестиционных возможностей в регионе», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что Грузия также ответственно относится к партнерству в проектах трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум, а также в новом транспортном проекте Баку-Тбилиси-Карс.

«Грузия находиится на перекрестке практически всех жизненно важных интересов Востока и Запада, что делает ее надежным партнером для соседних и партнерских стран», — заявил Квирикашвили. Он выразил надежду на то, что путем диалога и координации будет достигнута стабильность на Южном Кавказе, которая входит в интересы всех стран региона.

«Вместе с тем, мы стремимся обеспечить и внести свой вклад в успех стран, расположенных к востоку и югу от нас. Именно с таким настроем мы смотрим на региональный диалог и координацию», — сказал Квирикашвили.

«Путем сохранения диалога с Россией мы надеемся, что она убедится, что стабильность Южного Кавказа служит интересам всех стран региона. Например, мы являемся важной буферной зоной против распространения терроризма и фундаментализма», — подчеркнул премьер.

«В то же время страны нашего региона должны уделять много внимания улаживанию региональных проблем и справится с отрицательными факторами. Мы в Грузии не жалеем усилий, чтобы создать более безопасный и благополучный регион и призываем всех наших соседей внести свой вклад в достижение этой цели», — подытожил Квирикашвили.

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