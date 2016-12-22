Квирикашвили: Зимние курорты Грузии должны работать без помех
ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Премьер Грузии поручил позаботиться о том, чтобы туристический сезон на зимних курортах страны прошел без каких-либо помех.
Георгий Квирикашвили отметил сегодня на заседании правительства, что привлечение туристов напрямую отражается на доходе граждан Грузии и экономике страны. Поэтому власти должны сделать все, чтобы из-за непогоды на дорогах не возникли проблемы с передвижением.
С этим поручением премьер обратился к министру регионального развития и инфраструктуры Зурабу Алавидзе.
«Мы входим в новую фазу туристического сезона – в ближайшие дни открывается канатная дорога на курортах в Гудаури, Митарби, а также Тетнулди. В зимний сезон часто бывают перебои из-за непогоды. Вместе с местными властями вы должны сделать все, чтобы у иностранных туристов или местных отдыхающих не возникало никаких проблем. Это очень важно», — сказал премьер.
Развитие туризма напрямую связано с развитием страны, подчеркнул Квирикашвили.
На прошлой неделе горнолыжный сезон официально открылся на четырех зимних курортах Грузии: Гудаури, Бакуриани (трасса Дидвели), Годердзи в Аджарии и в Сванетии (трасса Хацвали).
Что касается горнолыжной трассы Тетнулди в Сванети, сезон там откроется 24 декабря, а трассы Кохта и Митарби в Бакуриани заработают 25 декабря.
В 2016 году на горнолыжных курортах Грузии впервые построили сразу девять новых канатных дорог – по три в Гудаури, а также на трассах Тетнулди и Митарби.