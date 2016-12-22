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Лари начал укрепляться в торговой системе Bloomberg

13:23, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. После нескольких недель падения лари сегодня впервые начал укрепляться — рост был зафиксирован в торговой системе Bloomberg.

Сегодня с утра на торгах 1 доллар стоил 2,8125 лари, а в 11:10 лари укрепился на 1,4% — теперь 1 доллар стоит 2,7750 лари, сообщает Bloomberg.

Согласно данным системы Bloomberg, с 1 декабря лари по отношению к доллару обесценился на 8,8%.

Вместе с тем, Инвестиционный банк Renaissance Capital, который оценил ситуацию, сложившуюся с грузинской национальной валютой, накануне заявил, что лари обесценился больше ожидаемого, а справедливая цена составляет 2,55 лари за 1 доллар.

Банк считает, что если турецкая лира стабилизируется, то показатель лари в 2,8, возможно, является дном падения лари.

Грузинская национальная валюта, показатель которой многие годы оставался на уровне 1,6-1.7 за 1 доллар, начала падать с ноября 2014 года. С 25 ноября 2016 года падение лари стало стремительным – за этот период лари по отношению к доллару упал на 12%.

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