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Летающий гамак из Хашури заметили в Тбилиси и Батуми

13:45, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Летающий гамак, замеченный на прошлой неделе в городе Хашури, увидели в Тбилиси и Батуми.

После кадров из Хашури, на видеохостинге YouTube появилось видео, на котором запечатлен полет дрона с подвешенным на нем гамаком в центре Тбилиси. Объект заметили над шестым корпусом Государственного технического университета. По словам очевидцев, в гамаке лежит реальный человек.

На следующий день дрон с гамаком и отдыхающим в нем мужчиной заметили в Батуми – объект пролетал по городской набережной и также был заснят очевидцами.

До сих пор неясны цели полетов. Имя человека, который решил подняться в небо, также неизвестно.

Между тем, видео летающего гамака стало вирусным. За считанные дни оно распространилось среди грузинских пользователей социальных сетей, а после попало в поле зрения западных таблоидов. О курьезе написали британские Daily Mail и Mirror. Оба пришли к выводу, что мужчина в гамаке явно чувствует себя прекрасно и никуда не спешит.

Вместе с тем, Mirror не смог до конца разобраться в географии, сказав, что Хашури находится в американском штате Джорджия, а полет стал ответом на планы полиции США задействовать дроны в своей работе.

Пока таблоиды придумывают объяснения произошедшему, в Грузии озвучили версию, которая кажется вполне реалистичной и убедительной. Так, многие полагают, что летающий гамак может быть как-то связан со съемками продолжения фильма «Чудаки». Картина Эльдара Шенгелая, вышедшая на экраны в 1974 году – это комедия о двух влюбленных чудаках, построивших машину, которая поднималась в воздух исключительно силами любви.

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