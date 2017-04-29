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Лучшие образы Тбилисской недели моды по версии украинского Vogue

11:45, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Вкусы тбилисских модников очень схожи с европейскими – к такому выводу пришел украинский журнал Vogue, который не только освещал пятнадцатый сезон Tbilisi Fashion Week (TFW), но и внимательно следил за гостями модного события.

Vogue отмечает, что на образы гостей TFW большое влияние оказал всемирно известный кутюрье грузинского происхождения Демна Гвасалия.

«Многослойность, спорт и увлечение постсоветским стилем, которые на мировые подиумы вывел их соотечественник Демна Гвасалия. Однако не забывают в Тбилиси и о локальных дизайнерах, вещи которых идеально вписываются в настроение современной моды», — пишет журнал.

Самые яркие образы Тбилисской недели моды, специально для украинского Vogue, были захвачены модными фотографами LBK Production.

LBK Production — это первый украинский фэшн-продакшн полного цикла, ориентированный на разработку уникального фото, видео и графического контента. Компания работает с модными брендами, глянцевыми журналами и ритейлами.

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