Лучшие образы Тбилисской недели моды по версии украинского Vogue
ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Вкусы тбилисских модников очень схожи с европейскими – к такому выводу пришел украинский журнал Vogue, который не только освещал пятнадцатый сезон Tbilisi Fashion Week (TFW), но и внимательно следил за гостями модного события.
Vogue отмечает, что на образы гостей TFW большое влияние оказал всемирно известный кутюрье грузинского происхождения Демна Гвасалия.
«Многослойность, спорт и увлечение постсоветским стилем, которые на мировые подиумы вывел их соотечественник Демна Гвасалия. Однако не забывают в Тбилиси и о локальных дизайнерах, вещи которых идеально вписываются в настроение современной моды», — пишет журнал.
Самые яркие образы Тбилисской недели моды, специально для украинского Vogue, были захвачены модными фотографами LBK Production.
LBK Production — это первый украинский фэшн-продакшн полного цикла, ориентированный на разработку уникального фото, видео и графического контента. Компания работает с модными брендами, глянцевыми журналами и ритейлами.