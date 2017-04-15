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Майе Рчеулишвили разрешат присутствовать на похоронах мужа

16:28, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Основательница и директор строительной компании «Центр поинт групп» Майя Рчеулишвили, отбывающая наказание за растрату денег застройщиков, покинет тюрьму, чтобы присутствовать на похоронах супруга — экс-вице-спикера парламента Грузии Вахтанга Рчеулишвили.

Вахтанг Рчеулишвили скончался утром 13 апреля в одной из клиник Тбилиси на 64 году жизни, из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Позже врачи диагностировали у него опухоль. Бывшего вице-спикера парламента Грузии похоронят в воскресенье на Верийском кладбище.

«Мы внесли заявление в четверг и, естественно, ей будет дана возможность проститься со своим супругом и присутствовать на похоронах», — сказала адвокат директора строительной компании Марьям Цуцкиридзе.

Краткосрочное тюремное освобождение предусмотрено Кодексом о заключении. Согласно статье 14 Кодекса, любой заключенный имеет право временно покинуть учреждение по исполнению наказания в особых случаях, связанных с личной жизнью.

Тбилисский городской суд в конце марта этого года признал владельцев строительной компании «Центр поинт групп» Майю Рчеулишвили и ее сестру — бывшего вице-спикера парламента Грузии Русудан Кервалишвили, виновными в присвоении денег путем мошенничества при строительстве жилого комплекса в Тбилиси и отправил их в тюрьму на 4 года.

Сестры обвинялись в мошенничестве и присвоении денег членов товарищества «Табукашвили-88» в размере 2 миллионов долларов и 2,4 миллиона лари (более 1 миллиона долларов).

Против Майи Рчеулишвили возбуждено еще два уголовных дела. В 2016 году ей и ее сыну Гураму (Гуке) Рчеулишвили предъявили обвинение по делу о растрате средств во время строительства двух жилых домов и жилого комплекса «Белая Магнолия» в Батуми. Дело касается растраты 19,7 миллионов лари (более 8,2 миллиона долларов) из 64,2 миллиона лари (более 26 миллионов долларов), внесенных дольщиками.

Кроме того, в феврале текущего года прокуратура Грузии вновь привлекла к уголовной ответственности Майю Рчеулишвили. В этом случае также идет речь о присвоении денег дольщиков. Следствие утверждает, что Рчеулишвили в 2014 году присвоила 236 тысяч 177 лари (более 99 тысячи долларов).

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