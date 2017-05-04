Главное Грузинский спорт Новости

Мамука Горгодзе покинул сборную Грузии по регби

17:26, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Капитан сборной Грузии по регби Мамука Горгодзе объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Спортсмен признался, что это решение далось ему непросто.

«Я хотел уйти из сборной после чемпионата Мира 2015 года, но меня попросили, и я остался. Но после этого я все время думал над этим вопросом и принял окончательное решение. Я не раз говорил – хочу, чтобы болельщики запомнили меня с хорошей стороны, поэтому чувствую, что пришло время уходить», — говорится в заявлении Горгодзе, которое распространил официальный сайт Союза регби Грузии.

По словам регбиста, ему предлагали остаться капитаном команды и найти какой-либо компромисс, однако он не согласился.

«Мне уже 33 года, а во время чемпионата Мира 2019 года будет за 35. Я замечаю, что уже в возрасте, и с годами усталость не уменьшается, а наоборот — растет. Мне предлагали, чтобы я готовился только к чемпионату Мира и принимал участие только в важных матчах, но для меня это неприемлемо. Капитан всегда должен быть с командой, держать руку на пульсе команды – в противном случае ты не сможешь быть капитаном», — отметил он.

Горгодзе добавил, что свое решение он принял специально за два года до чемпионата Мира, так как сборная начинает подготовку к этому турниру и тренерский штаб должен внести соответствующие коррективы.

В конце своего обращения он поблагодарил болельщиков и пожелал сборной Грузии успехов во время проведения Кубка Шести Наций и чемпионата Мира.

Горгадзе оставался в составе сборной Грузии почти 15 лет. Его дебют состоялся в 2003 году в игре против Испании, когда он вышел на замену. Всего в составе национальной команды спортсмен провел 71 матч, в 13-и из которых был капитаном.

Комментарии