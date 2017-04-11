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Маргвелашвили: Грузия должна использовать русский язык для распространения правды в регионе

17:37, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что противостоять российской пропаганде в регионе нужно распространяя правду, не отказываясь при этом от использования русского языка для того, чтобы донести свою позицию до всего региона.

Сегодня на форуме народной дипломатии НАТО-Грузия президенту задали вопрос о средствах противостояния российской пропаганде, в том числе, на оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе.

Президент рассказал, что часто смотрит российские СМИ, чтобы понять как работает российская пропаганда. Он также уверен, что русский язык – это главное информационное оружие, от которого не должна откзываться и Грузия, чтобы донести свой собственный мессидж и распространять в регионе правдивую информацию.

«Я часто смотрю российские медиа. Может быть, это неприятно, однако это то домашнее задание, которое я должен сделать, чтобы знать, с помошью каких посланий работает российская пропаганда и какой у нее основной вектор, по которому они развивают свою пропагандистскую деятельность. Я никак не разделяю ту позицию, что русский язык в Грузии должен быть забыт. Это для региона как Lingua Franca, на котором мы общаемся с абхазами, осетинами, азербайджанцами, армянами … Для распространения информации русский язык является очень комфортным и мы ни за что не должны отказываться от этого информационного оружия, которое есть в наших руках», — сказал Маргвелашвили.

По словам президента, русский язык в Грузии, на котором можно общаться с абхазами и осетинами, не должен быть предан забвению и грузинское общество не должно забывать русский.

«Я не считаю это правильным. У нас есть что сказать на этом языке и азербайджанцам, и армянам, и осетинам, и абхазам», — подчеркнул президент.

«Когда за тобой правда, не нужно ограничивать средства распространения этой правды. Не знаю, насколько эффективным был телеканал «ПИК» (государственная грузинская телекомпания, вещающая через спутник на русском языке, была закрыта в 2012 году – прим.НГ) , но важно фиксировать грузинскую позицию на русском языке», — сказал Маргвелашвили.

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