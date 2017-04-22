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Маргвелашвили и Климкин обсудили агрессию РФ в отношении Грузии и Украины

10:03, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел переговоры с находящимся в Тбилиси министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Стороны обсудили вопросы активизации политического диалога между государствами, а также перспективы углубления сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной и правовой сферах, сообщает пресс-служба администрации президента.

Маргвелашвили пригласил своего украинского коллегу Петра Порошенко в Грузию, отмечается в сообщении.

Важной темой встречи стали вопросы оккупации Россией территорий Грузии и Украины, агрессивные действия Москвы и факты нарушения ею норм международного права.

Маргвелашвили и Климкин пришли к выводу, что Киев и Тбилиси должны консолидировать свои усилия и работать в тесном сотрудничестве на международной арене для того, чтобы способствовать мирному разрешению конфликтов, а также вопросов деоккупации территорий Грузии и Украины.

Глава грузинского государства отметил, что Европарламент принял положительное решение по вопросу отмены виз для Украины, как и для Грузии. Он выразил надежду, что либерализация визового режима принесет пользу и выгоды украинским гражданам.

Павел Климкин 21 апреля прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом.

Визит Климкина в Тбилиси планировался на 17-18 марта, однако был отложен украинской стороной, как было объявлено, «из-за ухудшения состояния здоровья».

Накануне украинский министр также провел переговоры со своим коллегой Михаилом Джанелидзе. Стороны обсуждали подготовку к визитам президента Украины Петра Порошенко в Грузию, а также премьер-министра Владимира Гройсмана.

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