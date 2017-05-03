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Маргвелашвили призывает политиков быть активными по вопросу поправок в конституцию

11:04, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает политические партии проявить максимальную активность в ходе конституционной реформы, сказала политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе.

Глава государства накануне провел встречу с представителями оппозиционных партий и неправительственных организаций. Все они имеют серьезные претензии к варианту поправок, предложенный конституционной комиссией. Для того, чтобы повлиять на процесс принятия этих изменений, НПО и часть оппозиции объявили о запуске инициативы «Защити конституцию».

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно обвинял президента, оппозиционные партии и представителей НПО в проведении «целенаправленной кампании» против возглавляемой им конституционной комиссии.

В администрации президента сейчас поясняют, что речь не идет о какой-либо совместной кампании.

«Мы не собираемся вести какую-то единую кампанию. Естественно, у всех есть свой план в этом направлении, и все будут действовать по своему плану. Но, конечно, наш интерес в данном случае — получить лучшую конституцию, защищенные права, гарантированную государственную безопасность и, в целом, защиту основ государственности. Естественно, мы всегда будем готовы поддержать такие инициативы», — сказала Чихрадзе журналистам.

Политический секретарь главы государства подчеркнула, что президент, как и раньше, будет активен в процессе конституционной реформы.

Фото: Встреча в рамках инициативы «Защити конституцию» в президентском дворце

Государственная конституционная комиссия завершила работу над проектом поправок в основной закон страны 22 апреля. Его подписали только представители правящей партии, хотя оппозиционные партии были приглашены для участия в работе комиссии.

Поправки предполагают упразднение прямых президентских выборов. Также планируется увеличение возрастного барьера для кандидатов в депутаты – с 21 до 25 лет.

Кроме того, после принятия поправок партии не смогут создавать избирательные блоки, чтобы увеличить свои шансы на выборах.

Поправки также предполагают расширение полномочий Народного защитника Грузии и уточнение ряда статей о правах человека.

Проект уже направлен на рассмотрение Венецианской комиссии. Параллельно правящая партия намерена в течение будущего месяца провести его всенародное обсуждение и собрать 200 тысяч подписей избирателей в поддержку проекта.  Поправки будут представлены на утверждение парламенту на осенней сессии, а войти в силу они должны после следующих выборов президента Грузии в 2018 году.

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