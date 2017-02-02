Главное Новости Политика

Маргвелашвили: Результаты визалиберализации увидят во всей Европе

18:35, Февраль 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 февраля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил граждан страны с решением Европейского парламента об отмене визового режима.

В ходе специального обращения Маргвелашвили выразил уверенность в том, что это решение станет полезным не только для граждан Грузии, но и для всей Европы.

«Результаты этого достижения увидят не только в Грузии, но и во всей Европе, исходя из важного вклада грузин, грузинской культуры и граждан Грузии в Европе и важной роли, которую европейцы играют в грузинской реальности», — сказал президент.

Глава государства поблагодарил депутатов Европарламента, дипломатов, правительство Грузии и парламент страны за работу, проделанную на пути к визалиберализации.

«Хочу поблагодарить европарламентариев за это важное решение. Хочу поблагодарить европейских послов, которые работали над этим достижением. Хочу сказать спасибо исполнительному и законодательному правительству Гурзии, как действующей, так и прошлой власти за ту работу, которую они проделали», — заявил Маргвелашвили.

За сегодняшним заседанием в Европарламенте следили в администрации президента Грузии

Он напомнил, что решение Европарламента также касается жителей оккупированных территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона.

«Я хочу подчеркнуть, что наши абхазские и осетинские сограждане также стали свидетелями этих результатов и смогут ими воспользоваться», — добавил глава государства.

Маргвелашили, следил за сегодняшним голосованием в Европарламенте из Президентского дворца. Вместе с ним за ходом заседания наблюдали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии. Собравшиеся отметили решение евродепутатов шампанским.

Комментарии