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Маргвелашвили: Скептицизм в отношении НАТО не означает пророссийскую позицию

17:15, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Президент Грузии считает неправильным, когда проявление скептицизма в отношении НАТО приравнивают к пророссийской позиции. Об этом Георгий Маргвелашвили заявил сегодня на форуме народной дипломатии НАТО-Грузия.

Президент также считает, что путь к европейской и евроатлантической интеграции является длинным и тяжелым, хотя этот путь прошли и другие страны.

«Часто бывало, что скептицизм в отношении НАТО приравнивали к пророссийским взглядам, но это неверно. Есть часть общества, которое скептично настроено в отношении НАТО. Этот скептицизм обусловлен, с одной стороны, тем, что мы все ожидали более скорого процесса, ставки были высоки», — заявил президент.

«С другой стороны, ясно видны вопросы в части объединения и устойчивости НАТО и их задают международные СМИ — насколько силен альянс перед теми вызовами, которые исходят от России. Конечно же, на этом основывается российская пропаганда, которая преувеличивает все эти сложности, превращая в скептицизм, делает акцент на том, что это специфическая неприемлемость в отношении Грузии», — сказал Маргвелашвили.

«Я думаю, что ответ для этих людей состоит в следующем — и другие страны прошли долгий путь, не только дорога Грузии в НАТО является долгой и сложной. Наши друзья в Восточной Европе, особенно друзья в странах Балтии, постоянно рассказывают нам о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться во время европейской и евроатлантической интеграции», — подчеркнул Маргвелашвили.

Он также указал, что общества стран Балтии были объединены и знали о цели, к которой шли.

«У этого пути нет альтернативы. Если это смогли достичь наши единомышленники из странах Балтии, из стран Восточной Европы, то должны суметь и мы», — подытожил Маргвелашвили.

Напомним, что по данным последнего опроса, проведенного по заказу Международного Республиканского института США IRI, за вступление страны в НАТО высказываются 82% населения Грузии.

В частности, вступление в НАТО

полностью поддерживают- 56%

частично поддерживают — 26%

частично не поддерживают — 6%

не поддерживают — 7%

отказались отвечать на вопрос — 5%.

Согласно опросу IRI, проведенному в 2016 году, за вступление Грузии в НАТО высказывались 79 % населения, а против были 16%.

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