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Маргвелашвили сравнил события в Цхинвальском регионе с действиями Москвы в Крыму

13:45, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил последние события в оккупированном Цхинвальском регионе с незаконными действиями России в Крыму, результатом которых стала аннексия украинского полуострова и Севастополя.

Сегодня в Цхинвальском регионе проходят «президентские выборы», а также референдум о переименовании «Республики Южная Осетия» в «Республику Южная Осетия — Государство Алания». Тбилиси и международное сообщество не признает политические процессы на оккупированных территориях Грузии и считает их нелегитимными.

«Сегодня на оккупированной территории Грузии проходят т.н. выборы президента Южной Осетии и т.н. референдум по вопросу переименования исконно грузинского региона. Эти действия направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии, они грубо нарушают основные принципы международного права. На территории, огромная часть жителей которой была изгнана в результате этнических чисток и реальный контроль над которой осуществляют оккупационные силы иностранного государства, не возможно говорить о свободном выборе населения или о какой-либо другой формы свободного выражения», — говорится в заявлении Маргвелашвили, которое приводит пресс-служба администрации президента.

Президент Грузии считает, что т.н. референдум — это очередной шаг к аннексии Москвой грузинского региона. По мнению главы государства, Россия пытается повторить в Грузии сценарий, реализованный в Крыму в 2014 году.

В этой связи Маргвелашвили отмечает, что нынешние действия Москвы в Цхинвальском регионе направлены на то, чтобы оказать давление на Грузию, а также способствовать эскалации ситуации не только в регионе Южного Кавказа, но и на Черном море.

Президент Грузии призывает международное сообщество не допустить создания «Крымского прецедента» в практике международных отношений.

«Призываю международное содружество зафиксировать твердую позицию в связи с очередной попыткой посягнуть на суверенные границы и территориальную целостность соседней страны и политикой привилегированных сфер интересов России. Утверждение «Крымского прецедента» в практике международных отношений создаст опасность не только национальной безопасности Грузии, но и тем универсальным и основополагающим принципам дееспособности, на которые опирается современный международный порядок», — заявил Маргвелашвили.

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