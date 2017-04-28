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Маргвелашвили: Я не намерен торговаться с кем-либо по вопросу конституции

18:28, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили ответил на обвинения председателя парламента Ираклия Кобахидзе, заявив, что не намерен вступать в сделки и торговаться по вопросу Конституции.

Кобахидзе, который возглавляет конституционную комиссию, ранее сегодня обвинил администрацию президента в организации кампании против парламента. Исходя из этого, он пригрозил, что прямые выборы главы государства могут быть отменены уже в 2018 году. При этом, ранее названную дату изменения системы избрания президента – 2023 год, Кобахидзе считает «компромиссным решением».

Маргвелашвили прокомментировал это заявление во время встречи со студентами Самцхе-Джавахетского государственного университета, которая сегодня прошла в Ахалцихе в рамках кампании «Конституция для всех».

«Прозвучали определенные ноты, якобы о каком-то политическом компромиссе, и в 2018 году президент будет избран в прямом порядке. Говорят о политическом компромиссе, якобы кто-то вступает в диалог с конституционной комиссией и ее руководством. Никогда конкретно я ни с кем вступать в сделку и торговать конституцией не буду. Не буду торговать тем основным законом, который, как я считаю, должен объединять всех, а не быть сборником амбиций отдельных политиков», — сказал Маргвелашвили.

Он обратился ко всем политикам, призвав их не вспоминать о собственных политических интересах, когда речь заходит о конституции.

«Я призываю всех, кто высказывает свою позицию по этому вопросу. Я понимаю, что все они политики и у каждого есть свои интересы. Но делать из этого документа предмет торга, вкладывать в него внутренние интересы крайне неправильно», — добавил президент.

Наряду с другими вопросами, инициатива об упразднении прямых выборов президента Грузии стала камнем преткновения между оппозицией, президентом и «Грузинской мечтой». Основные изменения в проекте конституционных поправок касаются полномочий президента и парламента Грузии.

В том числе запланировано упразднение прямых президентских выборов и сокращение полномочий президента. Также планируется увеличение возраста для кандидатов в депутаты и в президенты.

Проект поправок уже отправлен в Венецианскую комиссию, которая должна представить свои замечания по обновленной конституции.

Окончательный вариант главного закона страны поступит в парламент для рассмотрения уже в июне. Принятие поправок планируется до 1 января 2018 года.

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