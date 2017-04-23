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Машина миссии ОБСЕ подорвалась на мине на востоке Украины

16:46, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Один человек погиб, еще один был ранен, при подрыве автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Луганской области Украины, сообщил в своем твиттере глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

«Трагические новости из Украины. Патруль СММ подорвался на мине. Один патрульный погиб, один ранен. Искренние соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги — потрясение для ОБСЕ», – написал Курц.

Он отметил, что обсудил событие с главой миссии ОБСЕ в Украине Эртурулом Апаканом и заявил о необходимости расследования.

Согласно информации СМИ, погибший сотрудник организации был доктором и являлся гражданином США.

Взрыв произошел в 40 киллометрах от Луганска, на территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

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