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Мераб Нинидзе снимается в сериале «МакМафия» телеканала BBC One

18:37, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Известный грузинский киноактер Мераб Нинидзе занят на съемках нового телесериала «МакМафия» (McMafia) британского телеканала BBC One.

По информации Национального центра кинематографии Грузии, Нинидзе в «МакМафии» исполняет одну из главных ролей.

«Совсем скоро мы увидим грузинского актера Мераба Нинидзе в телесериале BBC, где он сыграет главную роль. Пожелаем ему удачи», — говорится в сообщении киноцентра.

Вместе с грузинским актером в съемках принимают участие британский актер Джеймс Нортон, известный по роли Андрея Болконского в сериале BBC «Война и мир», Мария Шукшина, Дэвид Стрэтэйрн, Фэй Марсей и Алексей Серебряков.

«Съемки идут уже седьмой месяц. Мы завершили часть съемок в Лондоне и Катаре, и продолжаем в Хорватии. Право разглашать другие детали у меня нет. Хотя скажу, что работать с такой группой – довольно интересный процесс», — сказал Нинидзе грузинскому изданию On.ge.

Криминальная драма «МакМафия» — это телеадаптация книги британского журналиста Миши Гленни «Макмафия: преступность без границ». Поступив в продажу в 2008 году, книга быстро стала бестселлером.

В романе Гленни пытается объяснить, насколько сильно коллапс коммунистических режимов в странах Восточной Европы повлиял на рост организованной преступности.

В центре сюжета – семья русских эмигрантов, проживающая в Лондоне, которая вовлеченная в криминальную деятельность международного масштаба.

Фото: Первый кадр со съемок сериала «Макмафия», появившийся в сети

Сценарий для сериала написал Хуссейн Амини («47 ронинов», «Драйв»), режиссирует проект Джеймс Уоткинс («Пропавшие», «Райское озеро»). Сериал совместно снимают телеканал BBC, AMC и Cuba Pictures. В первом сезоне будет восемь эпизодов. Выход его запланирован на январь-февраль 2018.

52-летний Мераб Нинидзе окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели (мастерская Гизо Жордания).

В 1992 году Мераб переехал в Великобританию, а оттуда в 1995 году — в Вену (Австрия), где живет и работает в настоящее время. Дебют Мераба Нинидзе в кинематографе состоялся в 1984 году в картине Тенгиза Абуладзе «Покаяние», где он сыграл внука престарелого диктатора.

Впоследствии Нинидзе снялся в десятках фильмов. Наибольший успех ему принесла роль в немецкой картине «Нигде в Африке» Каролин Линк. Именно благодаря этой киноленте грузинского актера заметил Стивен Спилберг, пригласивший Нинидзе для съемок в его фильме «Шпионский мост».

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