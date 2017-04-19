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Мэрия модернизирует вагоны Тбилисского метро

13:42, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. За следующие два месяца  планируется провести капитальный ремонт и модернизацию восьми вагонов Тбилисского метрополитена, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Модернизация подразумевает капитальное обновление подвижного состава, изменение интерьера и экстерьера вагона, а также замену освещения на диодное. Кроме того, кабина машиниста снабжается современным пультом управления.

Всего в 2017 году планируется капитальный ремонт 16 вагонов и полная модернизация двух вагонов.

Цель обновления подвижного состава метро —  более безопасное и комфортное обслуживание пассажиров, а также приближение тбилисского метро к современным стандартам.

«Сейчас ведется модернизация восьми вагонов. Благодаря этому состояние метрополитена  улучшится», — сказал мэр Тбилиси Давид Нармания.

Метро в Тбилиси было построено в 1966 году и стало четвертым по счету в СССР после московского, ленинградского и киевского.

Сегодня метрополитен в Тбилиси является вторым по величине на Южном Кавказе (первый — бакинский, третий — ереванский). Последняя новая станция Тбилисского метрополитена открылась в 2000 году.

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