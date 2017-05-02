Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

Мэрия очистила от незаконной торговли территорию возле метро Варкетили. ФОТО  

11:00, Май 2, 2017

 

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Тбилисская мэрия ликвидировала еще одно место активной уличной торговли – около станции метро Варкетили.

С прилегающей территории минувшей ночью убрали незаконно установленные конструкции для ведения уличной торговли. Затем сотрудники компании «Тбилсервис груп» провели уборку территории.

Представители мэрии заявили, что как и в других случаях, уличные торговцы в этом районе получили возможность продолжить свою деятельность в торговых центрах. При этом новые места им предоставят на льготных условиях.

Ранее Тбилисская мэрия ликвидировала незаконную уличную торговлю около станций метро Марджанишвили, Вокзальная площадь, Делиси, Ахметели, а также  возле стадиона «Динамо».

Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения карается штрафом в размере от 20 (более 8 долларов) до 50 лари (более 20 долларов).

В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то он будет оштрафован на 50 или 100 лари (более 40 долларов) или заключен под арест на 7 дней.

 

 

Комментарии

Related Articles

  • Квирикашвили поздравил Тбилисскую консерваторию со столетним юбилеем  

    Квирикашвили поздравил Тбилисскую консерваторию со столетним юбилеем  

    ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил со столетним юбилеем Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили профессоров, студентов и выпускников училища. Консерватория открылась в Тбилиси 1 мая 1917 года и в эти дни отмечает юбилей музыкальным фестивалем, который накануне открылся концертом в Большом зале консерватории. Фестиваль включает 15 мероприятий, которые пройдут под

  • Омбудсмен: Более 15 тысяч детей в Грузии выполняют опасную работу

    Омбудсмен: Более 15 тысяч детей в Грузии выполняют опасную работу

    ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Около 15 тысяч 600 детей в Грузии привлечены к выполнению опасной работы. Об этом  заявила заместитель Народного защитника Екатерина  Схиладзе в ходе публичных дебатов на тему «Труд детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья: проблемы и вызовы». Схиладзе представила результаты исследования, проведенного в сфере труда детей, женщин и лиц

  • Спикер парламента и администрация президента Грузии вновь поссорились из-за конституции  

    Спикер парламента и администрация президента Грузии вновь поссорились из-за конституции  

    ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия.  Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, представляющий правящую партию «Грузинская мечта» в очередной раз обвинил президента, оппозиционные партии и представителей НПО в проведении «целенаправленной кампании» против возглавляемой им конституционной комиссии. Президент, который выступает против инициативы правящей партии отменить всеобщие выборы главы государства, проводит собственную общественную кампанию обсуждения проекта поправок под названием

168
Followers
48.2K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия