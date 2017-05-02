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Мэрия очистила от незаконной торговли территорию возле метро Варкетили. ФОТО

11:00, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Тбилисская мэрия ликвидировала еще одно место активной уличной торговли – около станции метро Варкетили.

С прилегающей территории минувшей ночью убрали незаконно установленные конструкции для ведения уличной торговли. Затем сотрудники компании «Тбилсервис груп» провели уборку территории.

Представители мэрии заявили, что как и в других случаях, уличные торговцы в этом районе получили возможность продолжить свою деятельность в торговых центрах. При этом новые места им предоставят на льготных условиях.

Ранее Тбилисская мэрия ликвидировала незаконную уличную торговлю около станций метро Марджанишвили, Вокзальная площадь, Делиси, Ахметели, а также возле стадиона «Динамо».

Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения карается штрафом в размере от 20 (более 8 долларов) до 50 лари (более 20 долларов).

В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то он будет оштрафован на 50 или 100 лари (более 40 долларов) или заключен под арест на 7 дней.

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