Главное Новости

Мэрия Тбилиси откроет парковки для электро-такси

19:20, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Мэрия Тбилиси выделит специальные места для парковки такси электромобилей. Соответствующую инициативу мэрии уже одобрило Тбилисское сакребуло (горсовет).

В мэрии также сообщают, что уже несколько компаний выразило желание ввести электро-такси.

Таким образом городские власти поощряют владельцев самого экологичного автомобильного транспорта.

Статус специальных парковочных мест будет также присвоен локациям, где можно зарядить электромобили. Останавливать машины с двигателем внутреннего сгорания на подобных парковках будет запрещено.

В конце сентября 2016 года в Тбилиси на площади Европы и у поворота на Черепашье озеро появились первые станции зарядки электротранспорта. Тогда было объявлено, что до конца 2016 года в Тбилиси будут открыты еще 25 станций зарядки электромобилей. Места под зарядки были переданы компании «E-Space» бесплатно и мэрия взяла на себя обязательство покрывать затраты на электроэнергию владельцев электрокаров до конца 2017 года.

На втором этапе проекта, в 2017 году, в Тбилиси, Батуми и Кутаиси планируется установить еще 100 зарядных станций для электромобилей.

По данным мэрии, в настоящее время в Грузии всего около 50 электромобилей.

Власти Грузии намерены и дальше поощрять импорт в Грузию электромобилей, первый из которых появился в стране в 2011 году по инициативе третьего президента Михаила Саакашвили. Тогда в Грузии был принят закон, освобождающий импортеров электромобилей от налогов.

Комментарии