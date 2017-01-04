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Мэрия выделила патриархии на шествие «Алило» в Тбилиси более $11 тысяч

18:13, Январь 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 января – Новости-Грузия. Мэрия Тбилиси выделила Патриархии Грузии более 11 тысяч долларов для проведения праздничного рождественского шествия «Алило» 7 января. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«В этом году, как и прежде, мэр Тбилиси Дадид Нармания издал приказ о выделении средств для проведения шествия «Алило». В 2017 году для этого выделено 30,7 тысяч лари (порядка 11,6 тысяч долларов)», — сказали в пресс-центре.

Грузинское слово «Алило» происходит от слова «Аллилуйя». Это старинная традиция рождественского шествия, которую в последние годы возобновила патриархия Грузии.

Участники «Алило» проходят по центру города, распевая рождественские народные и церковные песни. Костюмы участников шествия напоминают об участниках рождественской библейской истории: это ангелы с венками на головах – «махаробели», то есть «вестники радости», волхвы с подарками, а также пастухи. В шествии принимают участие духовные лица и паства. Все желающие могут передать участникам шествия подарки и сладости, которые затем раздают нуждающимся.

Еще одна рождественская традиция, которую возродил в Грузии Илия Второй – это зажженная на окне в рождественский вечер свеча, принесенная из храма. Этот обычай также напоминает о библейских событиях, когда Иосиф и Мария, скитаясь, искали приют для рождения своего сына.

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