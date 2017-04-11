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Международное сообщество осудило выборы и референдум в Цхинвальском регионе

14:45, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Международное сообщество осудило референдум, а также так называемые президентские выборы в неподконтрольном властям Грузии Цхинвальском регионе (Южной Осетии), говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.

Референдум о о добавлении к названию откловшейся от Грузии территории «Южная Осетия» равнозначного названия «государство Алания» прошел 9 апреля вместе  с выборами президента. По предварительным данным, на выборах победил  спикер цхинвальского парламента Анатолий Бибилов, набравший более половины голосов. Свыше 75% участников референдума согласились с использованием названия «Алания».

Выборы и референдум в Цхинвали осудили Евросоюз, НАТО и Госдепартамент США, — отмечает МИД Грузии.

«Согласно официальному заявлению Евросоюза, ЕС не признает проведение т.н. президентских выборов и референдума.  В своем заявлении ЕС еще раз подтверждает, что поддерживает мирное урегулирование конфликта в Грузии, в том числе посредством сопредседателей международных Женевских переговоров, а также миссии мониторинга Евросоюза», — говорится в сообщении МИД.

Госдепартамент США в официальном заявлении также осудил нелегитимные выборы и референдум на неконтролируемых властями Грузии территориях страны.

«Эти нелегитимные выборы и референдум на территории Грузии проводятся без согласия правительства Грузии. США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах. Наша позиция в отношении Абхазии и Южной Осетии ясная и последовательная: эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии», — цитирует МИД заявление Госдепа.

В НАТО также назвали выборы и референдум в Цхинвальском регионе нелегитимными.

«Союзники НАТО не признают регионы Грузии — Абхазию и Южную Осетию – независимыми регионами и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах», — говорится в заявлении Альянса.

«Выборы» и «референдум» в Цхинвальском регионе также осудили внешнеполитические ведомства Азербайджана, Украины, Чехии, Финляндии, Литвы, Эстонии.

Официальный Тбилиси также неоднократно говорил о нелегитимности проведения выборов и референдума в Цхинвальском регионе.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предупредил, что Россия действует в этом регионе «по крымскому сценарию». А премьер-министр Георгий Квирикашвили сказал, что  «референдум о переименовании старейшего грузинского региона по аналогии с субъектом РФ является “почвой для его дальнейшей аннексии”».

 

 

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