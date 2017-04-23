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Международный танцевальный фестиваль пройдет в Тбилиси в апреле

17:15, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Международный фестиваль по социальным танцам во второй раз пройдет в столице Грузии с 28 апреля по 1 мая.

International Dance Festival, на котором будут представлены сальса, бачата, кизомба, ча-ча-ча, афро, реггетон, сальсатон, руэда и семба, состоится в отеле D’Plaza (улица Станиславкого, 5).

Мастер-классы и танцевальные вечеринки в фестивальные дни будут проходить с 16:00 до 02:00 ночи. Семинары от ведущих специалистов рассчитаны как на средние и сильные уровни групп, так и на начинающих танцоров.

Мастер-классы проведут инструкторы и хореографы из семи стран. Среди них Жозе Франциско Родригез (Доминиканская республика/Италия), Джави Раза Негра (Перу/Испания), Эдуардо (Албания/Греция), Димитра Стасинопуло (Греция), Санан Гусейнли и Джамиля (Азербайджан), Миро Газарян (Англия/Армения), Моника Кондэ (Колумбия) и Индри Рейес (Куба).

Грузию среди хореографов по латинским танцам представит президент Национальной федерации социальных танцев Грузии Алекс Каро (Alex Karo) и инструктор по танцам София Эситашвили.

Организаторами фестиваля является Национальная федерация социальных танцев Грузии и организация Salsa Caliente Tbilisi.

Подробное расписание фестивальных мастер-классов и стоимость абонементов здесь.

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