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МИД Грузии открыл «горячую линию» после уличной стрельбы в Париже

9:00, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Министерство иностранных дел Грузии публикует номер горячей линии для находящихся в Париже граждан Грузии.

В случае необходимости, граждане Грузии могут связаться с посольством Грузии во Франции по номеру + 33 7 83 31 86 89.

В центре Парижа на Елисейских полях минувшим вечером произошла стрельба по полицейским.

По данным Reuters, в результате происшествия один полицейский погиб, еще два человека получили ранения. Нападавший был убит ответным огнем.

В полиции Парижа сообщили, что инцидент в центре Парижа может быть террористическим актом. Как добавили одновременно три источника агентства в полиции, возможно, речь шла о попытке вооруженного ограбления.

Также известно, что напавший на полицейских приехал на Елисейские поля на автомобиле. На красном сигнале светофора он вышел из машины с автоматом Калашникова и открыл стрельбу. Кроме этого, в полиции предполагают, что у стрелявшего мог быть сообщник, который скрылся и сейчас находится в розыске.

Сразу же после инцидента станции метро, которые находились ближе всего к месту происшествия, были закрыты, а на месте инцидента провели спецоперацию.

С 2015 года во Франции действует режим чрезвычайного положения. В результате волны нападений исламистских боевиков за последние два года во Франции погибли более 230 человек.

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