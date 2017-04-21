Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

МИД Грузии открыл «горячую линию» после уличной стрельбы в Париже

9:00, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Министерство иностранных дел Грузии публикует номер горячей линии для находящихся в Париже граждан Грузии.

В случае необходимости, граждане Грузии могут связаться с посольством Грузии во Франции по номеру + 33 7 83 31 86 89.

В центре Парижа на Елисейских полях минувшим вечером произошла стрельба по полицейским.

По данным Reuters, в результате происшествия один полицейский погиб, еще два человека получили ранения. Нападавший был убит ответным огнем.

В полиции Парижа сообщили, что инцидент в центре Парижа может быть террористическим актом. Как добавили одновременно три источника агентства в полиции, возможно, речь шла о попытке вооруженного ограбления.

Также известно, что напавший  на полицейских приехал на Елисейские поля на автомобиле. На красном сигнале светофора он вышел из машины с автоматом Калашникова и открыл стрельбу. Кроме этого, в полиции предполагают, что у стрелявшего мог быть сообщник, который скрылся и сейчас находится в розыске.

Сразу же после инцидента станции метро, которые находились  ближе всего к месту происшествия, были закрыты, а на месте инцидента провели спецоперацию.

С 2015 года во Франции действует режим чрезвычайного положения. В результате волны нападений исламистских боевиков за последние два года во Франции погибли более 230 человек.

 

Комментарии

Related Articles

  • Обвиняемый в подготовке убийства грузинский священник обратился в Страсбургский суд

    Обвиняемый в подготовке убийства грузинский священник обратился в Страсбургский суд

    ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия.  Протоиерей Грузинской Православной Церкви отец Георгий Мамаладзе, которого прокуратура Грузии обвиняет в подготовке убийства, обратился в Европейский суд по правам человека. По версии прокуратуры, протоиерей собирался отравить цианидом натрия Шорену Тетруашвили — секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Сам священник, задержанный 10 февраля и с тех пор находящийся в тюрьме,

  • В Тбилиси машина полиции упала во двор жилого дома    

    В Тбилиси машина полиции упала во двор жилого дома    

    ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Принадлежащий МВД Грузии автомобиль сорвался с 8-метровой высоты на улице Панаскертели в Тбилиси и упал во двор одного из жилых домов, сообщает телекомпания «Рустави 2». Автомобиль принадлежит МВД Грузии, но не отделению патрульной полиции. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили  в пресс-службе ведомства. Здесь также отметили, что в результате инцидента никто

  • Орбан: Венгры чувствуют родственную связь с Кавказом

    Орбан: Венгры чувствуют родственную связь с Кавказом

    ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Власти Грузии и Венгрии намерены углубить торгово-экономические отношения и максимально использовать инвестиционный потенциал стран. Об этом заявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на пресс-конференции после переговоров с прибывгим в Тбилиси в Тбилиси премьером Венгрии Виктором Орбаном. Венгерская делегация во главе с премьер-министром  прибыла в Тбилиси накануне вечером с двухдневным официальным

168
Followers
48.0K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия