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МИД Грузии: «Референдум» в Цхинвальском регионе – очередная провокация России

12:54, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Официальный Тбилиси осуждает так называемые выборы и референдум в оккупированном Цхинвальском регионе.

«Президентские выборы», а также референдум о переименовании «Республики Южная Осетия» в «Республику Южная Осетия — Государство Алания» проходят сегодня. Международное сообщество считает проводимые цхинвальскими властями референдум и выборы нелегитимными.

Министерство иностранных дел Грузии в связи с этим распространило заявление, в котором снова призывает Россию прекратить провокационные действия на территории Грузии и соблюдать нормы международного права.

«В соответствии с нормами международного права, любые т.н. выборы или референдумы на оккупированных территориях Грузии являются незаконными и не имеют какой-либо юридической силы», — говорится в заявлении МИД Грузии.

В Тбилиси проводимые сегодня «выборы» и «референдум» расценивают, как «провокационный акт российских оккупационных сил, который грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность страны». Эти действия «представляют собой еще одну попытку узаконить последствия нескольких волн этнических чисток, военного вторжения и продолжающейся оккупации грузинских регионов».

Переименование «Республики Южная Осетия» в «Республику Южная Осетия — Государство Алания», по подобию одного из субъектов РФ — это очередной шаг к аннексии Москвой грузинского региона, заявляют во внешнеполитическом ведомстве.

«Это намерение наглядно продемонстрировали, подписав недавно т.н. соглашение о включении незаконных вооруженных формирований Цхинвальского региона в состав вооруженных сил Российской Федерации», — напоминают в МИД Грузии, отмечая, что такими провокационными действиями, Россия намеренно препятствует мирному разрешению конфликтов.

Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество дать должную оценку факту проведения незаконных выборов и референдума, а российские власти — соблюдать основополагающие принципы международного права и вывести свои войска с грузинской территории.

Абхазия, как и Цхинвальский регион, не контролируются центральными властями Грузии и с 2008 года официально признаны оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных государств признает только Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

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