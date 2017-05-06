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МИД Грузии: Россия продолжает отдаляться от международного сообщества

14:00, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Заявление МИД РФ о возможном пересмотре участия в женевских переговорах говорит о том, что Москва дистанцирована от принципов и норм международного права, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на сегодняшнем брифинге.

МИД РФ резко отреагировал на последнее решение по Грузии комитета заместителей министров Совета Европы. В Москве заявили, что в этой ситуации приходится серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате.

«К сожалению, мы видим из заявления Российской Федерации то, что Россия отдалена от позиции международного общества, норм и принципов международного права. Грузия продолжает процесс мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом и международными принципами. Наше участие в женевских процессах служит урегулированию конфликта в соответствии с конструктивным подходом, международными нормами и международным правом, с подключением международного общества. Мы сделаем все для урегулирования конфликта», — сказал Джанелидзе.

Женевские дискуссии — единственный формат политического диалога между Грузией и Россией после августовской войны 2008 года. Грузия разорвала дипотношения с Россией в ответ на признание независимости грузинских территорий – Абхазии и Цхинвальского региона.

Во встречах в Женеве принимают участие делегации Грузии, РФ, США и представители де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона. Переговоры проходят при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ.

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