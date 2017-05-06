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МИД РФ: Политика Тбилиси заставляет задуматься о продолжении женевских переговоров

12:14, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Москва назвала «предвзятым и неконсенсусным» последнее решение комитета заместителей министров Совета Европы (СЕ) по Грузии.

В решении, принятом на заседании комитета СЕ 3 мая, впервые было зафиксировано, что конфликт происходит между Российской Федерацией и Грузией. Официальный Тбилиси назвал решение беспрецедентным, отметив, что оно является «четким посланием» государств членов СЕ к России.

МИД РФ резко отреагировал на постановление, заявив, что оно заставило Москву задуматься о продолжении женевских переговоров в их нынешнем формате.

«Тбилиси при поддержке западных покровителей продолжает плодить на международных площадках политико-пропагандистские пустышки, единственный смысл которых — «узаконить» нежелание Грузии наладить нормальные отношения с соседями», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«В этой ситуации приходится серьезно задуматься о продолжении женевских встреч в их нынешнем формате», — добавили в министерстве.

Документ поражает своей предвзятостью, доходящим до абсурда расхождением с реальностью, — отметили в МИД РФ. — Декларируется несуществующая принадлежность Абхазии и Южной Осетии Грузии, предпринимаются попытки возложить на Россию ответственность за конфликтные отношения Грузии с этими некогда входившими в ее состав республиками, за внутреннюю ситуацию в них».

Женевские дискуссии — единственный формат политического диалога между Грузией и Россией после августовской войны 2008 года. Грузия разорвала дипотношения с Россией в ответ на признание независимости грузинских территорий – Абхазии и Цхинвальского региона.

Во встречах в Женеве принимают участие делегации Грузии, РФ, США и представители де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона. Переговоры проходят при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ.

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