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МИД РФ: Визит Лаврова придал новый импульс российско-абхазским отношениям

10:08, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Министерство иностранных дел России распространило заявление об итогах визита главы ведомства Сергея Лаврова в оккупированный грузинский регион Абхазию.

Министр в ходе своего двухдневного визита в Сухуми провел встречи с сепаратистскими лидерами региона, а также принял участие в церемонии открытия нового здания российского представительства.

В Москве заявляют, что визит Лаврова «придал новый импульс развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства».

«Состоявшийся диалог выявил совпадение или близость позиций по обсуждавшейся проблематике, обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию многопланового сотрудничества между нашими государствами», — говорится в итоговом заявлении МИД России.

В Тбилиси резко отреагировали на визит Лаврова в Абхазию. Как представители власти, так и оппозиции обвинили Россию в посягательстве на государственный суверенитет Грузии и в грубом нарушении международных норм.

Абхазия, как и Цхинвальский регион Грузии, не контролируются центральными властями. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны 2008 года. В свою очередь, Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и официально признал эти регионы оккупированными территориями.

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