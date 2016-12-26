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Михаил Саакашвили о дорогах в Одесской области (видео)

11:49, Декабрь 26, 2016

Третий президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне лидер Движения Новых сил Украины Михаил Саакашвили посетил Одесскую область, где ознакомился с ходом работ по строительству дорог, начатых в период его пребывания на посту губернатора. Строительство дорог являлось приоритетом Саакашвили и в период пребывания его у власти в Грузии.

«Я уже не глава Одесской администрации, но моя команда продолжает временно исполнять там обязанности до назначения нового главы. Вместе с Соломией Бобровский мы проехались по маршрутам дорожного строительства Бессарабии.

Весной следующего года будут полностью закончены дороги на Килию и Вилково. Я проехал по уже более ста сделанным километрам Одесса-Рени и Килия-Спасское, где ведутся дорожные работы на выбитые нами деньги.

Был на мясном комбинате, где работает 600 человек и где отсутствие дороги резко отражается на себестоимости продукции. Владелец Игорь Капитан рассказал мне, что для того, чтобы получить право выпускать местную вкусную солодуху ему нужно разрешение главного налогового комитета Верховной Рады, что полнейший абсурд» — заявил Саакашвили

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