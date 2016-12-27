Михаил Саакашвили: То, что сказал Бакрадзе грубая ложь

Главное Интервью

0:32, Декабрь 27, 2016

Давид Бакрадзе в интервью Георгию Габуния заявил, что я назвал их предателями. Ни в одном публичном или внутрипартийном выступлении я слова «предатель» не употреблял. К сожалению, надеюсь, что несознательно, серьезный человек сказал грубую ложь. К тому же такую ложь, которую легко проверить.

Съезд, который состоится 20 января, должен пройти цивилизованно, в условиях взаимного уважения. Управление партией должно вернуться активу партии. Все попытки отложить съезд, к тому же со стороны тех людей, которые так спешили его провести 27 декабря, лишены всяких оснований. Я каждый день беседую с активистами и точно знаю, что они готовы к проведению съезда.