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Микроавтобус со школьниками попал в аварию на западе Грузии

15:39, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Трое детей пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса недалеко от Кутаиси, сообщает телеканал «Рустави 2».

В микроавтобусе находились школьники из города Зестафони, которые отправились на экскурсию в Гелатский монастырь. Машина, в которой они находились, столкнулась с «Камазом».

Пострадавшие школьники были доставлены в Национальный центр интервенционной медицины в Кутаиси. Их жизни не угрожает опасность.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по 1 части 276 статьи УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде штрафа или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

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