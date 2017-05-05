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Минфин Грузии задержал 18 фармацевтов за продажу лекарств без рецептов

14:06, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Следственная служба министерства финансов Грузии задержала 18 руководителей 36 аптек в масштабе всей страны, которые продавали без рецепта психотропные медикаменты. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие установило, что сотрудники указанных аптек систематически продавали без рецепта психотропные медикаменты и лекарства, подлежащие специальному контролю, в том числе и несовершеннолетним лицам. Таким образом, лица, занимающиеся преступной деятельностью, способствовали т.н. «аптечной наркомании» и ставили в опасность жизнь и здоровье людей.

Указанные аптеки в период с 2014 по 2016 год без рецепта реализовали порядка 14,6 миллиона единиц психотропных медикаментов. Тем самым руководители аптек в общей сложности незаконно получили доход в размере порядка 15 миллионов лари (порядка 6,1 миллиона долларов)

«18 руководящих лиц 36 разных психотропных аптек в качестве обвиняемых были привлечены к уголовной ответственности по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности», — отмечено в сообщении.

Расследование по делу продолжается по части 2 статьи 192 УК Грузии (незаконная предпринимательская деятельность осуществленная группой), что предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Под запретом продаж без рецепта с 1 сентября 2014 года находятся снотворные и седативные препараты (кроме препаратов на основе лекарственных растений), антидепрессанты, кортикостероиды для системного применения, препараты против опухолей и иммуномодуляторы.

Без рецепта также нельзя продавать противомикробные препараты системного применения, препараты против болезни Паркинсона, антигистаминные инъекционные препараты для системного применения, сердечные гликозиды, препараты против аритмии и гипертензии, для лечения сахарного диабета и все препараты для инъекций.

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