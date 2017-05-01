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Минфин Грузии задержал четверых фальшивомонетчиков   

11:23, Май 1, 2017

 

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали четверых человек по обвинению в изготовлении  и распространении фальшивых денег.

По данным следствия, один из обвиняемых систематически изготовлял фальшивые купюры номиналом в 100 и 200 лари, после чего с помощью других членов преступной группы, распространял фальшивые деньги в торговых объектах и среди физических лиц в разных регионах Грузии.

По факту ведется расследование. Задержанным по статье  212 УК Грузии «изготовление и распространение фальшивых денег по предварительному сговору» грозит от  7 до 10 лет тюремного заключения.

 

 

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