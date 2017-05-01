Минфин Грузии задержал четверых фальшивомонетчиков
ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали четверых человек по обвинению в изготовлении и распространении фальшивых денег.
По данным следствия, один из обвиняемых систематически изготовлял фальшивые купюры номиналом в 100 и 200 лари, после чего с помощью других членов преступной группы, распространял фальшивые деньги в торговых объектах и среди физических лиц в разных регионах Грузии.
По факту ведется расследование. Задержанным по статье 212 УК Грузии «изготовление и распространение фальшивых денег по предварительному сговору» грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения.