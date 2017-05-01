Минфин Грузии задержал четверых фальшивомонетчиков   

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Задержки при прохождении грузино-турецкой границы вызваны текущими ремонтными работами на таможне с турецкой стороны, сообщает правительство Аджарии. С сегодняшнего утра на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» стали образовываться очереди. Люди жалуются, что не могут пройти границу по несколько часов. «Указанные ремонтно-реабилитационные работы, к сожалению, еще раз стали помехой в передвижении граждан, что