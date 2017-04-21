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Минфин Грузии задержал шестерых граждан за установку кустарных игровых автоматов

12:13, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Следственная служба министерства финансов Грузии задержала шесть человек за незаконное размещение и эксплуатацию игровых аппаратов.

По данным следствия, кустарно изготовленные игральные автоматы были без соответствующего разрешения установлены на рынках и многолюдных местах в городах Хашури, Батуми и Кобулети.

«Автоматы давали только мизерный шанс выигрыша, а их владельцы получали незаконные доходы в большом количестве», — отмечается в сообщении следственной службы.

Согласно постановлению правительства, ежегодный сбор за выдачу разрешений на установку игровых автоматов составляет 100 000 лари (около 41 тысячи долларов). Cоответственно, деятельность обвиняемых нанесла государственному бюджету значительный финансовый ущерб.

«Всего в качестве вещественного доказательства были изъяты 20 единиц игральных аппаратов», — отмечают в следственной службе.

Расследование ведется по статье 192 УК Грузии и предусматривает в качестве наказания до трех лет лишения свободы.

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