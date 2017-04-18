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Министр обороны Грузии находится в Париже с рабочим визитом

22:37, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия.  Министр обороны Грузии Леван Изория находится во Франции с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщает пресс-центр министерства обороны Грузии, Леван Изория проведет личную встречу с министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дрианом.  Будут рассмотрены направления двустороннего сотрудничества Грузии и Франции в сфере обороны.

Сотрудничество в сфере усиления воздушной обороны осуществляется в рамках «Существенного пакета» НАТО для Грузии, принятого на Уэлльском саммите.

 

В рамках рабочего визита  министр обороны Грузии примет участие в церемонии зажжения огня у Триумфальной арки в Париже, посвященной памяти солдат, погибших в боевых действиях.

Как уже сообщалось, Изория намерен провести в Париже переговоры о поставках систем противовоздушной обороны и планы их развертывания в Грузии.

Зенитно-ракетный комплекс ближнего действия VL MICA (Vertical Launch MICA) был разработан Францией в 2007 году. Он используется в качестве средства противовоздушной обороны подразделений сухопутных войск, авиабаз, командных пунктов и кораблей от ударов крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов днем и ночью в любых погодных условиях. ЗРК VL MICA разработан фирмой MBDA на базе управляемой ракеты MICA класса «воздух-воздух». Вес ракеты – 112 кг. Длина – 3,1 метров, диаметр снаряда составляет 160 миллиметров, а дальность полета – от 10 до 20 километров.

 

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