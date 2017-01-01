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Министр обороны Грузии встретил Новый год на базе армейского спецназа

15:01, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Министр обороны и глава Генштаба ВС Грузии встретили Новый год на базе в Вашлиджвари (пригороде Тбилиси), где дислоцированы силы специальных операций.

Леван Изория и Владимир Чачибая поужинали на базе вместе с военнослужащими. Они поздравили их с Новым 2017 годом и поблагодарили за службу родине.

«Мы встретили Новый год с Вооруженными силами. Я хочу воспользоваться случаем и поздравить с наступлением 2017 года всю Грузию и Вооруженные силы, пожелать воссоединения, усиления, добра и успеха», — сказал Леван Изория.

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