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Минобороны Грузии нужна серьезная оптимизация – Сесиашвили

19:05, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Министерство обороны Грузии нуждается в серьезной оптимизации, считает глава парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили. Таким образом депутат от правящей партии прокомментировал сокращение штата сотрудников ведомства.

Реорганизацию и оптимизацию кадров в министерстве обороны Леван Изория анонсировал в ноябре 2016 года, подводя итоги своей 100-дневной работы на посту руководителя ведомства. По приказу Изория 77 сотрудников восточного батальона военной полиции переведены в распоряжение отделения кадров.

«Я понимаю, что для любого человека очень тяжело терять работу. Но хочу прямо сказать, что министерство обороны нуждалось и сегодня нуждается в серьезной оптимизации… Для любого министра, который руководил обороной, эта проблема была ясна и стояла очень остро», — подчеркнул Сесиашвили.

Мы должны исправить эту перевернутую пирамиду и реально уложиться в стандарты, которые называются стандартами НАТО, отметил депутат.

«Это те болезненные шаги, которые необходимы национальным интересам обороны. Поэтому мне жаль, но сделать это было необходимо», — сказал Сесиашвили.

В оборонном ведомстве Грузии также заявляют, что уволенным служащим выплатят денежную компенсацию в соответствии с Трудовым кодексом Грузии, а также не исключают, что часть из них, в случае прохождения конкурса, будет трудоустроена в других подразделениях ведомства.

В ведомстве считают, что министерство обороны не может быть эффективным в условиях «раздутых» штатов.

Предшественница Изория — Тинатин Хидашели, в апреле этого года начала осуществлять реорганизацию, упразднив службу гауптвахты. Тем не менее, нынешнее руководство ведомства считает, что начатые преобразования не были доведены до конца. Несмотря на то, что гауптвахта как институт была упразднена, в штате продолжали числиться люди, охранявшие помещения для заключения арестованных военнослужащих.

Военная полиция была основана в 2007 году и является своего рода аналогом военной комендатуры, распространенной в армиях постсоветских стран.

Структура является подразделением Генерального штаба Грузии. Она занимается расследованием уголовных дел в рамках своей компетенции, реагирует на административные правонарушения, а также отвечает за безопасность военных объектов и мест дислокации подразделений ВС.

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