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Минобороны: Грузинские военные не пострадали во время атаки на базу Мазари-Шариф

16:38, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Грузинские военные не пострадали во время атаки талибов на военную базу, расположенную возле города Мазари-Шариф на севере Афганистана, сообщает министерство обороны Грузии.

Грузинские солдаты, которые участвуют в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support), дислоцированы на базе Мармал, под руководством командования Германии. Этот лагерь находится неподалеку от города Мазари-Шариф, у подножия Гиндукуша.

В Минобороны поясняют, что атака была совершена в 20 километрах от базы, где служат военные из Грузии.

«Нападение на афганские подразделения у города Мазари-Шариф в Афганистане, произошло в 20 километрах от той базы, где служат грузинские военные, соответственно грузинская рота продолжает деятельность в обычном режиме и чувствует себя в безопасности», — говорится в сообщении.

На базу в провинции Балх вечером 21 апреля напали 15 мятежников. Они проникли на базу на грузовике афганской армии, переодевшись в форму правительственных войск.

Минобороны Афганистана сообщило, что число погибших и раненых в результате атаки составляет более 100 человек. По последним данным все нападавшие ликвидированы.

По словам американского генерала Джона Николсона, руководителя миссии «Решительная поддержка», нападение произошло в мечети во время пятничной молитвы, поэтому солдаты были безоружны. Боевики также расстреляли солдат, которые находились в столовой.

Нападение принесло наибольшее количество жертв из всех атак на военные базы Афганистана за последнее время.

С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support). По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 грузинских военных.

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