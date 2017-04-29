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Минобороны: Мужья депутатов «Грузинской мечты» прошли конкурс для приема на работу

16:16, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. В министерстве обороны Грузии ответили на обвинения оппозиционной партии «Европейская Грузия», представители которой заявили о практике непотизма в ведомстве.

Ранее сегодня «Европейская Грузия» распространила информацию, согласно которой должности в Генеральной инспекции Минобороны смогли получить мужья депутатов «Грузинской мечты» — Софии Киладзе и Тамар Гулордава. Оппозиция утверждает, что они устроились в ведомство исключительно благодаря неформальным личным связям своих жен.

В министерстве обороны говорят, что кумовство здесь ни при чем, и заявляют, что Автандил Харадзе и Леван Вахтангадзе прошли конкурс.

«С учетом квалификационных требований они назначены временными исполняющими обязанности инспекторов в генеральную инспекцию по особо важным делам. Непотизм тут ни при чем. Они прошли конкурс, который был проведен с полным соблюдением закона. Решение об отборе лучших кандидатур приняла конкурсно-аттестационная комиссия», — говорится в заявлении ведомства.

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