Главное Новости Общество

Минзрав Грузии будет финансировать получение бесплатных медикаментов 30 наименований

17:27, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Бесплатные медицинские медикаменты в Грузии будут ежемесячно получать около 600 тысяч граждан — это социально незащищенные лица или одинокие пенсионеры с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

Министр анонсировал новшества в государственной программе, которые будут задействованы с лета 2017 года. По его словам, пока речь идет о финансировании государством медикаментов 30 наименований.

«Например, если пенсионер в среднем в месяц должен был купить лекарства на 25-30 лари (порядка 12 долларов), то при софинансировании со стороны государства покупка этих лекарств обойдется максимум в 1 лари (0,41 доллар) в месяц. И это не будет одноразовой акцией, это будет государственной программой, которая будет работать в течение многих лет», — заявил Сергеенко журналистам.

На первом этапе бесплатные лекарства получат те лица, у которых наблюдаются заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой (высокое давление, сердечная недостаточность, заболевание коронарных артерий), также эндокринологические заболевания (второй тип диабета и заболевания щитовидной железы), бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Министр выразил надежду, что в этом году удастся расширить эту программу и добавить в нее лекарства для лечения других хронических заболеваний.

Что касается бюджета новой госпрограммы, то на первом этапе на ее осуществление уйдет 5 миллионов лари (более 2 миллионов долларов).

Сергеенко рассказал, что государство объявит государственную закупку и утвердит один из самых высоких стандартов качества — все лекарства должны будут соответствовать требованиям ВОЗ и иметь соответствующий сертификат из аккредитованной лаборатории.

Следить за качеством закупаемых медикаментов будет следить министерство здравоохранения. На первом этапе все лекарства будут отправлены в иностранные лаборатории для установления степени качества, поскольку соответствующей аккредитованной лаборатории в Грузии нет.

Сергеенко также сказал, что будет объявлен международный тендер на закупку медикаментов, при этом как для грузинских, так и для зарубежных фармацевтических компаний условия конкурса будут одинаковыми.

Министр уже встретился с представителями фармацевтических компаний Грузии и ознакомил их с новшествами программы и условиями предстоящего тендера.

Комментарии