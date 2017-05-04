Молодой мужчина застрелен в центре Тбилиси
ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Убийство произошло в центре Тбилиси накануне вечером – на улице Джавахишвили неизвестный стрелял в молодого мужчину, сидящего за рулем автомобиля, сообщает телеканал «Имеди».
По словам очевидцев, находящийся в другом автомобиле мужчина четыре раза выстрелил в свою жертву.
Молодого мужчину доставили в Университетскую клинику имени Ингороква с несколькими огнестрельными ранениями, однако спасти его жизнь не удалось.
Информации о других пострадавших в результате стрельбы нет. Согласно предварительной информации молодой водитель, в которого стреляли, находился в машине один.
Другие детали случившегося в настоящее время не известны.
В МВД Грузии начали следствие по двум статьям УК Грузии – «умышленное убийство» и «незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия».