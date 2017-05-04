Главное Новости Происшествия

Молодой мужчина застрелен в центре Тбилиси

8:40, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Убийство произошло в центре Тбилиси накануне вечером – на улице Джавахишвили неизвестный стрелял в молодого мужчину, сидящего за рулем автомобиля, сообщает телеканал «Имеди».

По словам очевидцев, находящийся в другом автомобиле мужчина четыре раза выстрелил в свою жертву.

Молодого мужчину доставили в Университетскую клинику имени Ингороква с несколькими огнестрельными ранениями, однако спасти его жизнь не удалось.

Информации о других пострадавших в результате стрельбы нет. Согласно предварительной информации молодой водитель, в которого стреляли, находился в машине один.

Другие детали случившегося в настоящее время не известны.

В МВД Грузии начали следствие по двум статьям УК Грузии – «умышленное убийство» и «незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия».

Комментарии