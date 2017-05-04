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Молодые супруги погибли в ДТП на востоке Грузии

9:45, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Молодые супруги погибли в результате столкновения двух автомобилей в регионе Квемо-Картли, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телекомпании, ДТП произошло накануне вечером близ села Асурети. Женщина погибла на месте, а мужчина скончался по пути в больницу, в машине скорой медицинской помощи.

Молодые люди работали педагогами танцев и были родителями четырех малолетних детей.

Следствие ведется по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

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